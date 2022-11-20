21 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 21 Kasım 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Kasım Pazartesi için günlük burç yorumları...

21 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün partner, yakın arkadaş, ortak ya da mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda dikkatli olmalısınız ve adalet arayışındayken yanlış tepkilerle haklıyken haksız duruma düşmemelisiniz. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra para, finans, okültizm, sağlık, cinsellik konuları gündeminize gelebilir.



BOĞA BURCU - 21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Yanınızda çalışanlarla bazı fikirsel ya da inançsal çatışmalar yaşanabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra partner, yakın arkadaş, ortak ya da mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün çocuk, tatil, eğlence, borsa, hobi, sanat, aşk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ev ve aile konuları ön plana çıkabilir. Partnerle evinizle ilgili çatışmalar yaşanabilir. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra çocuk, sanat, hobi, tatil, eğlence, borsa, aşk konularıyla ilgilenebilirsiniz.







ASLAN BURCU -21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerle ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınız ya da sağlık açısından sorunlar yaşanabilir. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz.

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BAŞAK BURCU -21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Borsa, hobi, tatil, eğlence, aşk, çocuktan dolayı harcamalarınız artabilir. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerle ilgilenebilirsiniz.







TERAZİ BURCU -21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Bel bölgesi rahatsızlarına dikkat etmelisiniz. Ev ve ailenizdeki sorumluluklar üzerinizde duygusal baskıya sebep olabilir. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz.

AKREP BURCU -21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizin, kardeşinizin manipülasyonlarına dikkat etmelisiniz. Duygularınızı sert bir dille ifade edebilirsiniz. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Duygusal olarak daha iyi hissedebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz.

YAY BURCU - 21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalar yapabilirsiniz, maddi konularda karar vermeden önce dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir.

OĞLAK BURCU - 21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kariyer ve iş odaklısınız. İş hayatınızda sert bir tavır sergileyebilirsiniz. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

KOVA BURCU- 21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda takıntılı olmamaya çalışmalısınız. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.

BALIK BURCU -21 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün para, finans, okültizm, sağlık, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir, yatırım yaparken dikkatli olmalısınız. Ay 14:14-20:15 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeye başlamak yerine işlerinizi tamamlamak, işlerinizi toparlayarak geçirmek iyi olacaktır. Yeni başlanan işler sonuçsuz kalır. Saat 20:15’den sonra yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz.

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