Venüs koç burcunda: Burçlara neler getirecek?

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyum tablosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 21 Mart 2021 pazar günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden günlük burç yorumları:

21 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



Genel Durum: Venüs, Koç

KOÇ BURCU - 21 MART 2021

Bugün de Venüs burcunuza geçti! 14 nisan tarihine kadar resmen yüzünüze bir güzellik gelecek! Şakası bir yana, sosyal ilişkilerinizin daha kolay ve hızlı aktığı, ilişkilerinizin çok daha keyifli olacağı bir dönem başlıyor.

BOĞA BURCU - 21 MART 2021

Dünkü Güneş Koç geçişi üzerine bugün de Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte sizin için ilişkiler ve finans konuları da bir süre daha yavaş akmaya başlıyor. 14 Nisan'a kadar gizli işlere, platonik ilişkilere, para konusunda fevri kararlara çok ama çok dikkat.

İKİZLER BURCU - 21 MART 2021

Venüs'ün de Koç burcuna geçmesiyle beraber sosyal ilişkileriniz iyiden iyiye hareketleniyor. 14 Nisan'a kadar çevrenizle ilişkileriniz güzelleşecek ve fırsatlar elde edebileceksiniz. Bugün ise finansal koşullarınız, kaynaklarınız ve gelirinizi arttırma teması ön plana çıkıyor.

YENGEÇ BURCU - 21 MART 2021

Dün Güneş'in Koç burcuna geçmesinden sonra bugün de Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor. 14 Nisan'a kadar kariyerinizdeki olumlu gelişmeleri ve itibarınızın artmasını destekliyor. Bugün ise sabah daha durgun ve çekimser olabilirsiniz ancak öğleden sonra kendinize, duygularınıza ve ailenize odaklanıyorsunuz.

ASLAN BURCU - 21 MART 2021

Venüs'ün de Koç burcuna geçmesiyle beraber şansınız katlanıyor. Geleceğe umutla baktığınız günler sizinle. Gün boyunca sabah saatlerinde sosyal çevreniz daha önemli olacak, öğleden sonra ise aileyle ilgili konular gündeme gelecek.

BAŞAK BURCU - 21 MART 2021

Dünkü Güneş Koç geçişi üzerine bugün de Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte ilişkilerde ortak paylaşımlar, kaynaklar, ödemelerin önemi artacak. Dışardan gelen kaynaklarınız artıyor. Sağlıkla ilgili olumlu haberlere açık bir dönem başlıyor. Bugün özelinde sabah saatlerinde ev içinde daha dağınık bir enerjide olabilirsiniz, öğleden sonra ise arkadaşlarınız daha önemli olacak.

TERAZİ BURCU - 21 MART 2021

Venüs'ün de Koç burcuna geçmesiyle beraber gündeminiz iyiden iyiye ilişkiler ve ortaklıklara dönüyor. Şans sizden yana olacak, sağduyulu olmakta fayda var. Bugün özelinde sabah saatleri daha keyifli ve rahat geçiyorken öğleden sonra mesleki konular daha önemli olacak.

AKREP BURCU - 21 MART 2021

Venüs'ün de Koç burcuna geçmesiyle beraber günlük hayatınız iyice hareketleniyor ve daha güzel hale geliyor. Gün içinde ise sabah saatlerinde daha dalgın bir enerjide olmanıza rağmen öğleden sonra keyfinize odaklanıyorsunuz.

YAY BURCU - 21 MART 2021

Venüs'ün de Koç burcuna geçmesiyle beraber aşk hayatınız iyice keyifli hale geliyor. Çocuklarınızla ilişkilerinizi güzelleştirme şansınız olacak. Fırsatlar daha çok karşınıza çıkacaktır. Gün içinde sabah saatlerinde ilişkiler odaklısınız, öğleden sonra biraz daha duygusal olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 21 MART 2021

Venüs'ün de Koç burcuna geçmesiyle beraber ev içindeki ilişkilere güzelleşme enerjisi de geliyor. 14 Nisan'a kadar dekorasyon, ev içinde değişim gündeme gelebilir. Bugün özelinde sabah saatlerinde işleriniz olmasına rağmen kendinizi tam veremeyebilirsiniz. Öğleden sonra ise ilişkiler odağınızda olacak.

KOVA BURCU - 20 MART 2021

Venüs'ün de Koç burcuna geçmesiyle beraber proje ve iletişim odaklı işler daha önemli hale geliyor. Yakınlarınızla ilişkileriniz güzelleşiyor. 14 Nisan'a kadar kendinizi ifade etmek her zamankinden kolay olacak. Bugün özelinde ise sabah saatlerinde flörtöz enerji daha yüksek iken öğleden sonra kendi işlerinize odaklanıyorsunuz.

BALIK BURCU - 21 MART 2021

Venüs'ün de Koç burcuna geçmesiyle beraber finansal konularda şansınız artıyor. 14 Nisan'a kadar gelirinizi arttırmak önemli olacak, kendi keyfiniz için yaptığınız harcamalar da artacaktır. Bugün özelinde sabah saatlerinde ev içindeki zaman geçirmek önemli iken öğleden sonra sizi mutlu edecek konulara ve hobilerinize odaklanacaksınız.

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