21 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 21 Mart 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Mart Pazartesi için günlük burç yorumları...



21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın bu ilk gününde ortak parasal kaynaklar, borç ve ödemeler alanlarında gündemleriniz oluşabilir. Girişimde bulunurken risk almayın, öngöremediğiniz kayıplar yaşamanız söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU - 21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın bu ilk günü odağınız evliliğiniz ya da ilişkiniz olacak. Çekişmeli, gerilimli durumlar söz konusu olabilir. Ancak gökyüzünün enerjisini olumlu kullanmanız durumunda ilişkiyi iyileştirecek bir diyalog zemini de oluşturabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Beklenmedik ekstra işler alabilir ve yorulabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yaptırmanız gereken kontroller varsa günü değerlendirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın bu ilk günü odağınız ilişkiniz olabilir. Çekişmeli, gerilimli durumlar söz konusu; ancak gökyüzünün enerjisini olumlu kullanmanız durumunda ilişkiyi iyileştirecek konuşmalar da yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken evinizde yapılması gereken işlerle ya da ailenizin ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsiniz. Beklenmedik tadilatlar ya da ev alışverişi gibi işler çıkabilir. Aile içi diyaloglara da dikkat.

BAŞAK BURCU -21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın bu ilk günü eğitim konuları, seyahatler ya da kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Yakın çevrenizle kurduğunuz iletişime dikkat edin. Hiçbir konuyu abartmamaya çalışın.

TERAZİ BURCU - 21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın bu ilk gününde parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. İniş çıkışlı olabilecek bu süreçte temkinli hareket etmeye özen gösterin. Planlanmamış harcamalar yapmanız gerekebilir.

AKREP BURCU - 21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın bu ilk gününde Ay sizin burcunuzda olacak. Bu süreçte kendinize daha çok odaklanabilir, plan ve projelerinizle ilgilenebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapmak için de uygun bir gün.

YAY BURCU - 21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken biraz enerjiniz düşük olabilir, işlerinize odaklanmakta güçlük çekebilirsiniz. Mümkün olduğunca kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizi dinleyin, rüyalarınıza dikkat edin.

OĞLAK BURCU - 21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın bu ilk gününde sosyal hayatınız hareketli olabilir. İşinizle ilgili toplantılara katılabilir, çevrenizdeki insanlarla diyalog halinde olabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz.

KOVA BURCU - 21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın bu ilk gününde iş gündeminiz yoğun görünüyor. Kariyerinizi ilgilendiren önemli konularda bir karar sürecinde olabilirsiniz. Önceden iyi düşünmüş olduğunuz konularda ilerleyebilirsiniz.

BALIK BURCU -21 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın bu ilk gününde zihinsel olarak gelecekle ilgili hedeflerinize odaklanmış olabilirsiniz. Yurt dışıyla ilgili işleriniz varsa hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Önemli görüşmeler yapabilirsiniz.

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