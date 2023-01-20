21 Ocak Kova burcunda Yeni Ay: Hangi burcu nasıl etkileyecek?

21 ocakta İstanbul saatiyle 23:53’de yılın ilk yeni ayı gerçekleşecek. Yeni aylar yeni başlangıçlar demektir. Yeniay Altair sabit yıldızında gerçekleşecek. Altair sabit yıldızı Kartal Takım Yıldızındadır. Kartal takım yıldızı Amerika demektir. Ayrıca savaş pilotları, hava yolu pilotlarıyla da alakalıdır. Bu dönemde ABD ile ilgili özellikle de havacılıkla alakalı güzel gündemler gerçekleşecektir. Havacılık da bazı sorunlar da, ani kazalar da gündeme gelebilir.

21 OCAK KOVA BURCUNDA YENİ AY

Altairli Plütonik bir yeni ayla beraber havalar çok soğuyacak. Satürn Sadalsuud dediğimiz “şanslıların şanslısı” sabit yıldızında olacak. Yöneticilerde değişimler ama güzel gelişmeler gerçekleşecektir. Toplumu doğru yöneten insanlar yavaş yavaş ön plana çıkacak demektir.

İlişkilerde ise Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı; aslında çok şanslı bir dönem olmasına rağmen kuralları unutmadan, olgunlukla karar vermek ve tek yönlü değil olayları çift yönlü irdelemek, ilişkide büyük şans getirecektir. Sadece adım adım ilerlemek, çaba göstermek gerekecektir. Böylece gelecek vadeden, kalıcı, uzun soluklu ilişkiler getirecektir. Venüs aynı zamanda dijital parada, borsada, maddi kaynaklarla ilgili de adım adım ilerlemek gerektiğini gösteriyor. Şuan inişler gerçekleşe de ilerde büyük kazançlara dönüşebilir. Acele karar vermek yerine yatırımlarda akıllıca ilerlemek gerekiyor.

KOVA BURCUNDA YENİ AY'IN TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ

Türkiyede; Amerika ile anlaşma sağlanabilir, özellikle de savaş uçakları, hava yolları konularında önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Para, finans, yatırım gündemi fazlasıyla meşgul edecek. Yeni ve güçlü yatırımlar gerçekleşebilir özellikle de savunma sanayi konusunda müttefiklerimizden destek alabiliriz. Savunma sanayi, Gayrimenkul, topraklar, orduyla ilgili olumlu kararlar alınacak. Yurt dışı konusunda başarı sağlayabiliriz. Borsada iniş-çıkışlar devam edebilir. Sanatçılarla ilgili haberler gündemimize gelebilir.

Artık daha güzel haberler alacağımız bir döneme giriyoruz.

Genel Burç Yorumları

Gezegenleri, Yükseleni (Asc) 0-5 derece içinde olanlar etki alacaklar.

Kova, İkizler, Terazi, Yay, Koç güzel başlangıçlar sizi bekliyor.

Aslan, Boğa, Akrep dikkatli olmalısınız.

Yengeç, Başak ani olaylar içinde kalabilirsiniz.

Balık, Oğlak sakin bir dönemde olacaksınız.

21 OCAK KOVA BURCUNDA YENİ AY'IN BURÇLARA ETKİLERİ

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; sosyal çevrenizle, kariyer hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Güçlü adımlarla ilerleyeceksiniz ve 15 gün boyunca güzel gelişmeler sizinle olacak.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; kariyer, yurt dışı, eğitim, seyahat, mahkeme konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Dikkat etmelisiniz.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; para, finans, ameliyat, yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güçlü yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Şanslı olacaksınız.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; para, finans, ameliyat, evlilik, ortaklık, mahkeme konularında güçlü yeni kararlar alabilirsiniz.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; çalışma hayatı, sağlık, evlilik, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili yeni, güçlü başlangıçlar yapabilirsiniz. Maddi kazançlarınız artabilir.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; aşk, çocuk, eğlence, hobi, tatil, çalışma hayatı, sağlığınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İlişki, ortaklıkta güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; ev, aile, gayrimenkul, aşk, çocuk, hobi, borsa konularında yeni ve güçlü kararlar alabilirsiniz. Şanslı olacağınız 15 gün sizi bekliyor olacak.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; ev, aile, yakın çevre, eğitim, seyahatlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk konusunda güzel gelişmeler var. Aşkta yüzünüz gülecek.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; para, kazançlar, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgili güzel yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Güçlü adımlarla ilerleyeceksiniz ve 15 gün boyunca güzel gelişmeler sizinle olacak.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; para, kazançlar, fiziksel değişim konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

21 Ocak'ta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; sosyal çevre, arkadaşalar, bilinçaltı, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Bu konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden gitmelisiniz.