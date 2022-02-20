21 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 21 Şubat 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Şubat Pazartesi için günlük burç yorumları...



21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni haftaya başlarken ortak kazançlar, borç ve ödemeler, kredi veya yatırımlar gibi parasal konulara odaklı bir gündeminiz olabilir. Başkalarından gelen yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken evliliğiniz veya ilişkinize odaklısınız. Özellikle akşam saatlerinde partnerinizle keyifli zaman geçirebilirsiniz. İş ortaklıklarınız varsa bu alanda da destekleyici etkiler var.

İKİZLER BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya yoğun bir iş gündemiyle başlayabilirsiniz ve gün biraz koşuşturmalı geçebilir. Günlük rutinleriniz, görev ve sorumluluklarınızla ilgilenirken epeyce yorulabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

YENGEÇ BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde aşk ve ilişkiniz var. Partnerinize vakit ayırmak, onun ihtiyaçlarıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yalnızsanız hayatınızda bazı gelişmeler olabilir. Sezgileriniz oldukça güçlü, iç sesinizi dinleyin.

ASLAN BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha ziyade evinizle ilgilenebilir, ailevi konularla uğraşabilirsiniz. Evinizden çalışmak isteyebilirsiniz. Ev-emlak alım satım ya da kiralama gibi gündemleriniz varsa günün enerjileri olumlu.

BAŞAK BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğle saatlerinden itibaren kısa seyahatler, eğitim ya da iletişim konuları gündeminize gelebilir. Akşam saatlerinde ise yakın çevrenizdeki kişilerle bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Harcamalar, borçlar, ödemeler ve maddi durumunuzu etkileyecek diğer konulara odaklanabilirsiniz. Öğleden sonrayı değerlendirin.

AKREP BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğle saatlerinde Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Enerjiniz yükselebilir, gelecek hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Sezgilerinizin de oldukça güçlü olacağı günlerdesiniz, rüyalarınıza dikkat edin.

YAY BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz modunuz düşük olabilir, işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Evden çalışmayı veya önemli işlerinizi bugüne koymamayı tercih edebilirsiniz. Yeni farkındalıklar yaşamanız mümkün.

OĞLAK BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken sosyal yaşamınız oldukça yoğun. Gündeminizde toplantılar, davetler ya da arkadaşlarınızla bir araya geleceğiniz etkinlikler olabilir. Özellikle akşam saatlerinde keyifli vakit geçirebilirsiniz.

KOVA BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken kariyerinize odaklısınız. Kariyer değişikliği yapmak ya da işinizi değiştirmek gibi düşünceleriniz varsa bu konular gündeme gelebilir. Öğleden sonrayı toplantılar ya da görüşmelerle değerlendirebilirsiniz.

BALIK BURCU - 21 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, seyahat ya da eğitim konularına odaklanabilirsiniz. Yaşamınızı değiştirecek bir karar almakla ilgili düşünceleriniz varsa sezgileriniz her zamankinden güçlü olacak, iç sesinizi dinleyin.

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