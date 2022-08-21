22 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Ağustos Pazartesi için günlük burç yorumları...



22 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ama aile içinde durumları çok abartabilirsiniz, fazla verici davranabilirsiniz.







BOĞA BURCU - 22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre, kardeşler ya da eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken, durumları büyütebilirsiniz ayrıca fazla iyicil yaklaşım gösterebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün para ve maddi kaynaklarla ilgili kararlar verebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan dolayı sosyalleşirken fazla para harcayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kendinizi duygusal olarak rahat ifade edebilirsiniz. Daha empatiksiniz ve çevrenize karşı oldukça duyarlı olabilirsiniz. Kariyer hayatınızda durumları abartmaktan dolayı fırsatları kaçırabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

BAŞAK BURCU - 22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün arkadaşlarınıza zaman ayırabilir, sosyalleşebilirsiniz. Ama sosyalleşirken çok para harcayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenirken, duygusal olarak hassas davranabilirsiniz. Ayrı partner yad a ortaktan dolayı duygusal olarak durumları çok abartabilirsiniz fazla iyicil yaklaşımınızdan dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz. İyi-kötü dengesine dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU -22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat yad a hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ama durumlara karşı abartılı iyi yaklaşımınız fırsatları kaçırmanıza sebep olabilir Çalışma hayatınızdaki yanınızda çalışanlara karşı fazla anlayışlı davranabilirsiniz. Ayrıca baş bölgesi rahatsızlıklarına dikkat.







YAY BURCU - 22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün maddi kaynaklar, finansal durumunuzla ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz ama aşk, eğlence, çocuk ya da hobi den dolayı abartılı para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ortak ya da partnerle ilgilenebilirsiniz ama duygusal olarak fazla verici davranmanız sorunlara yol açabilir.

KOVA BURCU -22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün çalışma ve gündelik hayat uğraşlarıyla bugün fazlaca uğraşabilirsiniz. İletişimde durumları abartabilirsiniz.

BALIK BURCU -22 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil ya da eğlence konularıyla fazlaca ilgilenebilirsiniz ama harcamalara dikkat etmelisiniz.

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