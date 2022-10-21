22 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Ekim Cumartesi için günlük burç yorumları...

22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün gündelik işler, çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar gündeminize gelebilir. Kariyer haytınızda güçlü destekler alabilirsiniz. Güçlü insanlarla uzlaşmak için güzel bir gündesiniz. Maddi kaynaklarınızı da olumlu etkileyen ani gelişmeler yaşayabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil, eğlence konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çocuk ya da flörtünüzle beraber seyahat edebilir, eğitimle ilgili kararlar alabilirsiniz. Yurt dışı bağlantıları kurabilirsiniz. Bekarsanız ani aşk gündeminize gelebilir. Ani çocuk haberi de alabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, hobi, tatil ve borsadan dolayı harcamalarınız artabilir.







İKİZLER BURCU - 22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aile ve ev konuları gündeminize gelebilir. Aile ve evinizle ilgili önemli maddi yatırımlar yapabilirsiniz. Aile içinde fikirsel çatışmalar yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU -22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili şaşırtıcı ama olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. İletişimde gün içinde çok sert eleştiri yapabilirsiniz ve eril kişilerle sorunlar gerçekleşebilir. Akşam saatlerinde partnerle ya da ortakla uzlaşabilirsiniz. Beraber seyahat edebilir, eğitim alabilirsiniz. Ev ve aile konuları da gündeminize gelebilir. Aile içinde anlaşmazlıklara dikkat etmelisiniz.







ASLAN BURCU - 22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün para konuları gündeminize gelebilir. Kariyerinizle ilgili ani gelişmeler maddi konularda şans yakalamanıza sebep olabilir. Sosyal çevrenizle bazı fikirsel anlaşmazlıklar yaşanabilir. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanların da güçlü desteğiyle maddi konularda önemli şanslar yakalayabilirsiniz. Ayrıca borç, ödeme konuları gündeminize gelebilir.

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BAŞAK BURCU - 22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz. İnsanlara karşı daha anaç bir tavır sergileyebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Akşam saatlerinde aşk, çocuk, tatil, hobi konularında güçlü gelişmeler yaşayabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size gelebilir. Rüyalarınız haberci rüyalar olabilir. Finans, okültizm konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Farkındalıklar da yaşayabilirsiniz. Seyahat, eğitim, hukuk, yurt dışı, uzak akrabalarla sorunlar gerçekleşebilir. Akşam saatlerinde aile ve evinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU -22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ya da dahil olduğunuz sosyal gruplardan dolayı harcamalarınız artabilir. Eğitim, seyahat, yakın çevre ve kardeşlerle ilgili önemli kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber sosyalleşebilirsiniz.

YAY BURCU - 22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir ve kararsızlıklar yaşanabilir. Çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarla ilgili ani beklenmedik olumlu gelişmeler kariyerinizde önemli fırsatlar yakalamanıza sebep olabilir. Partner, ortak , açık düşmanlarla ise iletişimde sorunlar yaşanabilir. Akşam saatlerinde maddi kaynaklarınızı etkileyecek güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

OĞLAK BURCU - 22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Çalışma ahyatınızdaki yanınızda çalışanlar, gündelik hayattaki rutinlerinizde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Fikir inanç çatışmaları yaşayabilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, tatil, hobi, tatillerle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir.

KOVA BURCU- 22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün finansal konular, okültizm, mahrem konular gündeminize gelebilir. Sağlıkla ilgili ve ruhsal konularda şifalanabilirsiniz.. Aşk, çocuk, eğlence, hobi, şans oyunlardan dolayı da harcamalarınız artabilir. Dolandırılmaya karşı dikkatli olmalısınız.

BALIK BURCU -22 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün partner ya da ortakla iletişime geçebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber sosyalleşebilirsiniz. Aile içinde iletişim sorunları yaşanabilir.

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