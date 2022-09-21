22 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Eylül 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Eylül Perşembe için günlük burç yorumları...

22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, çocuk, hobilerinizle ilgilendiğiniz bir gündesiniz. Aşk, çocuk, hobi ve tatil konularında engellerle karşılaşabilirsiniz. Otoriteyle anlaşmaya çalışmalısınız. Eğitim, kısa seyahatle ilgili ise istedikleriniz için harekete geçebilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevreniz sizi destekleyecek.



BOĞA BURCU - 22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ama kariyer hayatınızdaki sorunlar aile hayatınızı etkileyebilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızı geliştirecek yatırım fırsatı yakalayabilirsiniz. Sadece sakin kalıp fevri tutumlara girmemenizi öneriyorum.







İKİZLER BURCU - 22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre ve kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. İletişimde sorunlar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca ani tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Psikolojinize dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ BURCU -22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili dikkatli olmalısınız. Ani para çıkışları gerçekleşebilir. Ayrıca sosyal çevrenizin tavsiyelerine uymanızı tavsiye etmiyorum.







ASLAN BURCU - 22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kendinizi aktif ve iyi hissediyorsunuz. Partner ya da ortakla sorunlar yaşanabilir. Dengede kalmaya çalışmalısınız. Sosyal çevrenizle iyi bir gün geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz ayrıca otoriteyle aranızı iyi tutmaya çalışın.







TERAZİ BURCU -22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Hobi, aşk, çocuklarla ilgili ise sorunlar yaşanabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahatler ise önemli olacak. Bu konuda fırsatlar yakalayabilirsiniz.

AKREP BURCU -22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz fakat aile içi sorumluluklarınız sizi zorlayabilir. Otoriteyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Partnerle de ani sorunlara yaşanabilir. Maddi kaynaklarla ilgili ise fırsatlarınız var.

YAY BURCU - 22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Otoriteyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Gündelik hayatta ani kazalar yaşanabilir. Partnerle ilgili güzel fırsatlarınız var.

OĞLAK BURCU - 22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün maddi konular, para konuları ön plana çıkıyor ve aşk, çocuk, hobilerden dolayı ani harcamalar gerçekleşebilir. Okült konular, cinsellik konuları da ön plana çıkabilir. Eğitimle ilgili de özellikle okült konularda derinleşebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ise çok çalışarak istediğiniz kazancı elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz.

KOVA BURCU- 22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partneri ortak ya da yakın arkadaşınızla zaman geçirebilirsiniz. Ani sorunlar yaşanabilir özellikle de aile ve evinizle ilgili değişimler yaşanabilir. Aşk, hobi, tatil ve çocuklarınızla ilgili ise partnerle beraber hareket edebilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU -22 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Gündelik hayatta ve çalışma hayatınızda ani iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Ayrıca trafikte de dikkatli olmalısınız. Aile ve evinizle ilgili ise güzel gelişmeler sizinle olacak. Sadece psikolojinize dikkat etmelisiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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