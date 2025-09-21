22 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Başak; Önümüzdeki dört hafta boyunca para, kazanç ve nakit akışı sizin için daha önemli hale gelecek. Daha iyi maaşlı bir iş mi arayacaksınız? Yoksa varlıklarınıza ve sahip olduklarınıza mı odaklanacaksınız? Daha derin bir düzeyde ise değerlerinizi ve hayatta gerçekten önemli olan şeyleri sorgulayabilirsiniz.