22 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Haziran Çarşamba için günlük burç yorumları...



22 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün duygusal olarak aktif olduğunuz ve duygularınızla harekete geçebildiğiniz bir gündesiniz. Ama düşünmeden harekete geçtiğinizde fiziksel yaralanmalara açıksınız. Ayrıca agresif olup tartışma içine girebilirsiniz. Spora başlamak için ise güzel bir gündesiniz.

BOĞA BURCU - 22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün duygusal olarak içe çekilebilirsiniz ve bazı ruhsal travmatik durumlar bugün tetiklenebilir. Gizli eril düşmanlara ise dikkat etmelisiniz. Spor yapmak için güzel bir gündesiniz ama dikkatli olun, kafa göz dağıtmayın.

İKİZLER BURCU - 22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün sosyal çevrenizde aktif olabilir ve kendinizi ortaya koyabilirsiniz ama bazı arkadaşlarınızın davranışları sizi üzebilir ve bu durumda gerginliklere sebep olabilir. Kendinizi yine de iyi ifade edeceksiniz ve enerjiniz yüksek olacaktır.

YENGEÇ BURCU - 22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kariyer ve iş hayatınızda tartışma içinde kalabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızdaki bazı sorunlar sizi üzebilir. Agresyon sizi yoracaktır bundan dolayı sakin kalmanızı tavsiye ediyorum ve tepkilerinizde dengede kalmaya çalışmalısınız.

ASLAN BURCU - 22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün seyahat, yurt dışı, eğitim, hukuk, inanç, hukuk konularıyla ilgilenebilir ve bu konularda harekete geçebilirsiniz. Ama bazı durumlar canınızı acıtsa da olanlardan ders alarak hayatınıza devam edeceksiniz.

BAŞAK BURCU - 22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün maddi konular, finans, ödemeler, borçlar, vergi miras gibi konular gündeminize gelebilir ve bazı sorunlar yaşanabilir. Çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Baş bölgesi rahatsızlarına, yaralanmalara ise açıksınız. Öfkenizi bugün kontrol altına almaya çalışmalısınız.

TERAZİ BURCU - 22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ortak ya da partnerle tartışma yaşayabilirsiniz ve bazı sorunlar sizin canınızı yakabilir. Ben-sen dengenizi kurmalısınız ve kendinizi ortaya koymalısınız.







AKREP BURCU -22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerde kazara açıksınız, dikkatli olun. Baş ağrısı, ateş, kanama, yaralanma gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Yanınızda çalışanlarla tartışma içinde kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki kadınlara dikkat etmelisiniz.







YAY BURCU - 22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, flört, hobi konularıyla ilgili hareketli bir gün geçirebilirsiniz ve yaşadıklarınızdan ders alabilirsiniz. Ayrıca tartışmalara dikkat etmelisiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor.

OĞLAK BURCU - 22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aile içinde tartışmalar yaşanabilir. Aile ve eviniz için mücadele edebilirsiniz. Durumları çok büyütürseniz sorunlar kalıcı olarak iz bırakabilir. Sakin kalmanızı tavsiye ediyorum.

KOVA BURCU -22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün seyahatlerde dikkatli olmalısınız, kazalara açıksınız. Ayrıca iletişimde tartışmalar çok yaşanabilir ve bazı sözler sizi üzebilir. Ama her şeye rağmen hayattan ders alarak yolunuza devam edeceksiniz.

BALIK BURCU -22 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklar, para, finans konularında harcamalarınız bugün artabilir ve maddi kaynaklarınızla ilgili bazı kayıplar gerçekleşebilir. Ani harcamalardan uzak durmaya çalışmalısınız.

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