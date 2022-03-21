22 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Mart 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Mart Salı için günlük burç yorumları...



22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal kaynaklar, borç ve ödemeler alanlarında gündemleriniz olabilir, günün enerjileri olumlu. Görüşmeler yapmak, karar almak, imza atmak için günü değerlendirebilirsiniz; ancak uzun vadeli sonuçları göz önünde bulundurun.

BOĞA BURCU - 22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğinize ya da ilişkinize odaklı olabilir, partnerinize zaman ayırabilirsiniz. Gökyüzünün bugünkü enerjisi olumlu. Bazı konuları netleştirebilirsiniz. İlişkiyi geleceğe taşıyacak bir karar alınması mümkün.

İKİZLER BURCU - 22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ağırlıklı olarak günlük rutinlerinizle, görev ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Ertelediğiniz sağlık kontrolleriniz varsa yaptırmak için uygun bir gün. Yöneticiniz Merkür sizi destekliyor.

YENGEÇ BURCU - 22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinize zaman ayırabilirsiniz. Gökyüzünün bugünkü enerjisi olumlu. Bazı belirsizlikler sona erebilir. Yalnızsanız sürpriz şekilde birisiyle tanışmanız mümkün. Hobilerinizle ilgilenmek için de keyifli bir gün.

ASLAN BURCU - 22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde yapılması gereken işlerle ya da ailenizin ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsiniz. Ev alım-satım işleri, karar ya da imza süreçleri için gökyüzünde uygun enerjiler var. Uzun vadeli sonuçları da göz önünde bulundurun.

BAŞAK BURCU -22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşlerinizle ilgilenmenizi gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Bir eğitime başlamayı istiyorsanız araştırmalarınızı yapmak ya da karar almak için de uygun bir gün. Yöneticiniz Merkür sizi destekliyor.

TERAZİ BURCU - 22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Uzun vadeyi de düşünerek temkinli hareket edin, bazı harcamalarınızda aşırıya kaçmanız mümkün. Bir bütçe planı yapmak için çok uygun bir gündesiniz.

AKREP BURCU - 22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yöneticiniz Plüton da sizi destekliyor. Kendinize odaklı olabilir, plan ve projelerinizle ilgilenebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapmak için çok uygun bir gün.

YAY BURCU - 22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde biraz enerjiniz düşük olabilir, işlerinize odaklanmakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. En azından akşam saatlerini kendinize ayırın. Sezgilerinizi dinleyin, rüyalarınıza dikkat edin. Yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor.

OĞLAK BURCU - 22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde sosyal hayatınız hareketli olabilir. İşinizle ilgili toplantılara katılabilir, çevrenizdeki insanlarla diyalog halinde olabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz.

KOVA BURCU - 22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş gündeminiz yoğun olabilir. Kariyerinizle ilgili bir karar almak, imza atmak ya da parasal konuları gündeme getirmek için gökyüzü destekleyici. Uzun vadeyi de göz önüne alarak hareket edin.

BALIK BURCU -22 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde zihinsel olarak geleceğinize odaklanmış olabilirsiniz. Yöneticiniz Neptün sizi destekliyor, hayallerinize yakınsınız, ancak uzun vadeli düşünmeniz önem taşıyor. Gerçekleri gözden kaçırmayın.

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