23 Eylül Hangi Burç? 23 Eylül Burcu, Özellikleri ve 23Eylül'de doğan ünlüler
Yeni bir kişiyle tanıştınız ve doğum günü 23 Eylül'de. Peki, 23 Eylül hangi burç oluyor? 23 Eylül'de doğanların burç özellikleri neler? 23 Eylül'de doğan ünlüler kimler? Bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım... İşte 23 Eylül burç özellikleri ve astroloji...
Günlük, aylık, haftalık burç yorumları astrolojiyle ilgilenenlerin en çok merak ettikleri arasında. Doğduğunuz ay, gün hatta saate göre burcunuz belli olur. Ancak şunu ekleyelim farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir. Peki, 23 Eylül hangi burç, özellikleri neler? 23 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler? Birlikte bakalım...
23 Eylül: BAŞAK BURCU
Peki, 23 Eylül hangi burç oluyor? 23 Eylül'de doğanların burcu toprak grubu burçlarından Başaktır. Başak burcu 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasını kapsamaktadır.
BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ
23 Ağustos - 23 Eylül arasında doğan Başak burcu özellikleri ise şöyledir:
Başak Burcu Erkeği Özellikleri
- Başak erkekleri pratik, sorumlu ve güvenilirdir.
- Başaklar, organize ve güvenilir oldukları için harika çalışanlar ve patronlar olurlar.
- Hırslı bir burç olan başak burcu erkeği idealisttir. Kendi idealleri için yapmayacağı hiçbir şey yoktur.
- Başak burcu mükemmeliyetçidir. Onun için başarı her şeyden önce gelir.
- Başak erkeği oldukça titizdir kendi işinde, evinde her zaman düzen ister.
Başak Burcu Kadını Özellikleri
- Başak burcu kadını her konu hakkında bir bilgi sahibi olmak ister. Kendini her zaman geliştirmeye açıktı.
- Başak burcu kadını başak erkeği gibi oldukça titizdir. Evinde her zaman düzeni korumak ister. Disiplinli bir burçtur.
- Bir Başak burcu kadının en zayıf yönleri ise etrafındaki insanlara karşı her zaman eleştirel yanaşmalarıdır.
- Mükemmeliyeti arayan bir Başak kadını etrafını yargılamadan ve eleştirmeden rahat edemez.
- Analitik zekası gelişmiş olan bir başak burcu kadını konuları çok iyi analiz eder bu yüzden size her zaman doğru olan durumu söyleyecektir.
BAŞAK BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?
Başak Burcu- Balık Burcu
Başak Burcu- Aslan Burcu
Başak Burcu-Boğa Burcu
23 EYLÜL'DE DOĞAN ÜNLÜLER
- Çağatay Ulusoy (Oyuncu)
- Ray Charles (Oyuncu)
- Anthony Mackie (Oyuncu)
- Mickey Rooney (Oyuncu)
- İlkin Oğuzhan Çakır (Oyuncu)
- Key (Şarkıcı)
- Yorgos Lanthimos (Yönetmen)
- Kip Pardue (Oyuncu)
BURÇLARIN SIRALAMASI
KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan
BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs
İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran
YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz
ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos
BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-23 Eylül
TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim
AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım
YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık
OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak
KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat
BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart
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