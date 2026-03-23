23 Mart hangi burç? 23 Mart'ta doğan burcun özellikleri neler? Koç burcu aşk uyumu ve 2026 öngörüleri

23 Mart tarihinde doğanlar, Zodyak döngüsünün ilk burcu olan Koç burcuna mensuptur.

Bu tarih, bahar ekinoksunun hemen ardından geldiği için "ilklerin", "başlangıçların" ve "yenilenmenin" enerjisini en saf haliyle yansıtır.

23 Mart Doğumlu Koç Burcu Özellikleri

Bu özel günde dünyaya gelen Koçlar, klasik burç özelliklerinin yanı sıra daha dışa dönük ve etkileyici bir iletişim becerisine sahiptirler.

Korkusuz Cesaret: Yeni bir işe atılmak veya bir haksızlığa karşı durmak söz konusu olduğunda en önde onlar vardır.

Mars'ın Yakıcı Enerjisi: Yönetici gezegenleri Mars olduğu için yaşam enerjileri bitmek bilmez. Hareket halindeyken kendilerini çok daha canlı hissederler.

Samimiyet ve Dürüstlük: 23 Mart doğumlular "gri" alanlardan hoşlanmazlar. Düşünceleri neyse dillerindeki de odur; bu dürüstlük bazen sert algılansa da özünde büyük bir şeffaflık yatar.

Bağımsızlık Tutkusu: Emir almaktan veya kısıtlanmaktan nefret ederler. Kendi yollarını çizmeyi ve başkalarına ilham vermeyi severler.



Koç Burcu Aşk Uyumu: Kalbini Kim Çalar?

Aşkta tutku, heyecan ve dürüstlük arayan Koçlar için uyum tablosu oldukça renklidir:

En Uyumlu Burçlar

Aslan

İkisi de ateş elementidir; bitmek bilmeyen bir macera ve yüksek tutku yaşarlar.

Yay

Keşfetme arzusu ve özgürlük tutkusu bu ikiliyi dünyanın en iyi yol arkadaşı yapar.

Terazi

Zıt kutuplar birbirini çeker. Terazinin zarafeti, Koçun bazen fazla sert olan köşelerini yumuşatır.

Kova

Entelektüel paylaşımlar ve sıradışı bir yaşam tarzı için mükemmel bir zihinsel uyum yakalarlar.