24 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Ağustos Çarşamba için günlük burç yorumları...



24 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer hayatınızda ya da aile içinde duygusal olarak zorlanabilirsiniz ve tartışma yaşayabilirsiniz. Trafikte, yolculukta ve iletişimde ise sorunlar yaşanabilir. Kendinizi ifade ederken dikkatli olmalısınız. Saat 16:10’dan sonra; aşk, çocuk, hobi, tatil yad a eğlence alanına yönelebilirsiniz ve güzel zaman geçirebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz ama sözleriniz çok keskin olabilir. Çocuk, tatil, hobi ya da eğlenceden dolayı ise çok para harcayabilirsiniz. Saat 16:10’dan sonra; aile ve evinizle daha çok ilgilenebilirsiniz ve ailenizle güzel zaman geçirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; sabah saatlerinde maddi kaynaklarınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz ama para çıkışları gerçekleşebilir. Saat 16:10’dan sonra; yakın çevre, kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Kısa seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ilişki konusunda bugün ani gelişmeler gerçekleşebilir.

YENGEÇ BURCU -24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün üzerinizde duygusal olarak çok fazla baskı hissedebilirsiniz. Ayrıca manipülasyona açıksınız, sakin kalmaya çalışın. Saat 16:10’dan sonra; Maddi kaynaklarınızla ilgili ise önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bu sene korunuyorsunuz. Trafikte ise dikkatli olmalısınız. Ayrıca arkanızdan konuşulanlar önünüze dökülebilir.







ASLAN BURCU - 24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün sağlığınıza dikkat edin ayrıca psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Saat 16:10’dan sonra; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve aktif olacaksınız. Eğitim, seyahat, yurt dışı, hukukla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınıza dikkat edin.

BAŞAK BURCU - 24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyal çevrenizde duygularınızı ifade ederken manipülasyona uğrayabilirsiniz ya da sert duygusal tepkiler verebilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise tartışma içinde kalabilirsiniz. Ayrıca çok çalışacağınız bir döneme giriyorsunuz. Saat 16:10’dan sonra; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer hayatınızda duygusal olarak çok bunalabilirsiniz ama dürtülerinizin kurbanı olmayın. Psikolojik olarak ise kendinize dikkat edin. Ayrıca hastane, sağlık konularıyla ilgi bazı sorunlar çıkabilir. Yurt dışı, eğitim, hukuk alanında ve seyahatler de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Saat 16:10’dan sonra; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Partnerle beraber hareket edebilirsiniz.

AKREP BURCU -24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün fikir atışmaları yaşayabilirsiniz ve çok tepkisel davranabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı para kaybı yaşayabilirsiniz, dikkatli olun. Saat 16:10’dan sonra; kariyer iş hayatınıza yönelebilirsiniz ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz ama egosal çatışmalara girerseniz fırsatlarınızı tepebilirsiniz.







YAY BURCU - 24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; maddi kaynaklarınızı yönetirken dikkatli olmalısınız açıkçası dürtüsel olarak ciddi kararlar alabilirsiniz ama sonrasında zarar edebilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Saat 16:10’dan sonra; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanına yönelebilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, hobilerden yana önünüz açık.

OĞLAK BURCU - 24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün çok sert olabilirsiniz ve partneri ya da çevrenizdekileri manipüle edebilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, sağlıkla ilgili sorunlar yaşanabilir. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi çok çalışacağınız bir dönemdesiniz ayrıca sağlık olarak da zayıf olabilirsiniz. Saat 16:10’dan sonra; maddi kaynaklar, okült konulara yönelebilirsiniz ve bu konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

KOVA BURCU -24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sağlığınıza dikkat edin ayrıca yanınızda çalışanlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Çocuk, hobi, tatilden dolayı çok para harcayabilirsiniz. Saat 16:10’dan sonra; partner, ortak yada yakın arkadaşınızla güzel zaman geçirebilir, ortak fikirle ilerleyebilirsiniz.

BALIK BURCU -24 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; aşk, hobi, çocuklarla ilgili krizsel durumlarla güne başlayabilirsiniz ama durumu güzel yöneteceksiniz. Partnerle ya da aile içinde bazı sorunlar kendini gösterebilir. Saat 16:10’dan sonra; gündelik işler, çalışma hayatınıza yönelebilir, yeni şeyler üretebilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızı rahatlatabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...