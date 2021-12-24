24 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 24 Aralık 2021 cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Aralık cuma için günlük burç yorumları...

24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutininizi değiştirmek, kendinize yeni bir düzen kurmak isteyebilirsiniz. Üstlendiğiniz bazı sorumluluklardan özgürleşme arzusu duyacaksınız. Stres kaynaklı sağlık problemlerine karşı dikkatli olun.

BOĞA BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerle ilgili olarak bazı konularda sabrınızın kalmadığını hissediyor olabilirsiniz. Kolay bitiremiyorsunuz ancak yeterince çabaladıktan sonra bir noktada artık özgürleşme arzusu duyabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Taşınma ya da evinizle ilgili bir değişiklik yapma durumu söz konusu olabilir. Hatta bir şehir değişikliği bile gündeme gelebilir. Ait hissetmediğiniz yerden gitme isteği duymaya başlayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Almak istediğiniz bir eğitim ya da bir sözleşmeyle ilgili olarak uygun koşullar oluşabilir. İmza atarak kendinize yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Mevcut işinizi ya da çalışma koşullarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde. Yatırım, birikim ya da satın alma konularında doğru kararlar verdiğinizden emin olun. Gelecek odaklı düşünün. Bu dönemde bir finans danışmanından fikir alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Önümüzdeki yıla dair yeni kararlar almak, plan program yapmak için ideal bir zamandasınız. Fikirlerinizi yazılı hale getirmek çok daha faydalı olabilir.

TERAZİ BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son zamanlardaki gündemin baskısı altında bunalmış olabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir başlangıç yapmak, geçmişi geride bırakmak istiyorsunuz. Biraz kendinizle kalıp spiritüel konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.

AKREP BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız ya da ait olduğunuz sosyal topluluklarla ilgili olarak sorgulamalar içine girebilirsiniz. Bazı ilişkileri sonlandırmak ya da bazı kişilerle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz.

YAY BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Yeni başlangıçlar yapabilir ya da işinizi farklılaştırabilirsiniz. Ancak mevcut koşullarınızı da kaybetmek istemeyeceğinizden bir karar vermeniz gerekecek.

OĞLAK BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Uranüs arasında zorlayıcı bir etkileşim başladı. Daha fazla yatırım yapmak ve işlerinizi büyütmek isterken, yeniyle eskinin çatışması arasında kalabilirsiniz ve bir denge bulmanız gerekebilir.

KOVA BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Uranüs ile Satürn arasında zorlayıcı bir etkileşim başladı. Bunu ilk olarak parasal kaynaklarınız, iş ortaklıklarınız ve ailenizle ilgili konularda hissedebilirsiniz. Yeniyle eskinin çatışması arasında kalabilirsiniz ve bir denge bulmanız gerekebilir.

BALIK BURCU - 24 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili olarak biraz fazla büyüttüğünüz ya da beklentiye kapıldığınız konularda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Karamsarlığa kapılabilirsiniz. Aklınıza takılanları içinizde tutmak yerine ifade edin.

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