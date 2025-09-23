24 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; Büyüdün ama eski düşünceler yine de aklına gelebilir. Dünün yükünü taşımak için değil. Bir şey bir zamanlar yanlış gitmiş olabilir, ama bu onun tekrar olacağı anlamına gelmez. An’da kal. Geçmişin tekrar edeceğini düşünerek yeni bir fırsatı engelleme. Bugünün seni karar versin, dünün korkuları değil. Yeniden başlamak için her hakkın var; yeni enerji ve taze bir kalple.