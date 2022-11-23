24 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 24 Kasım 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Kasım Perşembe için günlük burç yorumları...

24 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, aşk konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Sadece sağlığınıza dikkat etmelisiniz.



BOĞA BURCU - 24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; para, sağlık, okültizm konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Tutkulu bir aşka yelken açabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalar artabilir dikkatli olmalısınız.







İKİZLER BURCU - 24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; evlilik, ilişkiler, ortaklık, aşk konusunda yeni kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz. Ortaklıkta yanılma payınız yüksek.

YENGEÇ BURCU - 24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yurt dışı, seyahat, eğitim, hukuk alanlarında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Yeni bir aşka da yelken açabilirsiniz.







ASLAN BURCU -24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; aşk, çocuk, tatil, borsa, sanat, flörtlerle ilgili güzel bir döneme giriyorsunuz. Ama bu süreçte para kayıpları gerçekleşebilir, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

-

BAŞAK BURCU -24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; aile ve evinizle ilgili yeni bir sürece girebilirsiniz. Ayrıca aşk, ilişkilerle ilgili de yeni gelişmeler sizinle olacak. Sadece tanımadan hemen bağlanmak yerine önce karşınıza çıkan kişileri tanımanızı tavsiye ediyorum.







TERAZİ BURCU -24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; yakın çevre, eğitim, seyahat, aşk, sosyal medya gibi konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sağlığınıza ve çalışma arkadaşlarınızla iletişime dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU -24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; maddi kaynaklar, kazançlar, ürettiklerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çocuklardan, hobi, aşk, borsadan dolayı para kayıpları gerçekleşebilir, dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU - 24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; fiziksel değişim yapabilir, yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken konu ise, aile ve evinizle ilgili durumlar için hemen karar vermemeniz. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Seyahat etmek, felsefeyle ilgilenmek size iyi gelecektir çünkü ruhsal olarak bunalabilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, seyahat ya da eğitim alanlarında bazı aksilikler gerçekleşebilir ama siz bu durumu lehinize çevirebilme şansına sahip olacaksınız.

KOVA BURCU- 24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; sosyalleşebilir, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yeni bir aşk karşınıza çıkabilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalar artabilir. Bu süreçte borç vermenizi önermiyorum, dolandırılma ihtimaliniz yüksek.

BALIK BURCU -24 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

24 Kasım Yay burcu Yeni ayıyla beraber 15 gün boyunca; kariyer ve iş hayatınızda yeni kararlar alabilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte kararlı olmalısınız. Aldanmalara açıksınız aslında aldanmadan ziyade çok hayalci yaklaşıp hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...