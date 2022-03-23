24 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 24 Mart 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Mart Perşembe için günlük burç yorumları...



24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecekte neler yapabileceğiniz, hedeflerinize nasıl ulaşabileceğiniz gibi konulara odaklanmış durumdasınız. Sabırsız doğanız nedeniyle sezgilerinizi duymakta zorlanıyorsunuz. Ancak umudunuzu koruyorsunuz, bugün daha pozitif düşünebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal kaynaklar, borç ve ödemeler alanlarına yapılacak işlerinizin olabileceği bir gün. Kendinizi güvence altında hissetmek sizin için önemli. Biraz endişeli olabilirsiniz ancak bakış açınızı değiştirmek sizi rahatlatabilir.

İKİZLER BURCU - 24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçsel huzursuzluğunuz ilişkinize yansıyabilir. Kendi doğrularınızı kabul ettirme eğiliminiz olabilir, dikkat edin. Olayları birçok açıdan değerlendirmekte başarılısınız, bu yönünüzü kullanın.

YENGEÇ BURCU - 24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılacak işler listenizin uzun olduğu bir gün olabilir. Günlük rutinlerinizle, görevlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aldığınız ekstra sorumluluklar konusunda dikkatli olun, sonradan pişman olmayın.

ASLAN BURCU - 24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Genel olarak daha keyifli olabileceğiniz bir gündesiniz. Partnerinizle vakit geçirebilir ya da hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Bugünkü iyimser ruh halinizin gerçekleri gözden kaçırmanıza neden olmamasına dikkat edin.

BAŞAK BURCU -24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgilenebilirsiniz ya da eviniz için yapmanız gereken işler olabilir. Ev alım-satım işleri, bu konularda karar ya da imza süreçleri gündeme gelebilir. Doğru kararlar almakta zorlanabileceğiniz günler olduğu için dikkatli adımlar atın.

TERAZİ BURCU - 24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle olan iletişiminizin ve ilişkilerinizin önem kazandığı bir gün. Olayları iyi tarafından görme eğiliminde olabilirsiniz ancak bu bazı gerçekleri gözden kaçırmanıza neden olabilir.

AKREP BURCU - 24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla, bütçenizle ve gelir-gider dengenizle meşgul olabilirsiniz. Doğru kararlar almakta zorlanabilirsiniz, gerçekçi olmanızda fayda var. Sezgilerinizin güçlü olacağı bir gün.

YAY BURCU - 24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Kendinize odaklı olabilir, plan ve projelerinizle ilgilenebilirsiniz. İyimser doğanız sizi birçok sorunla yüzleşmekten alıkoyabilir, o nedenle gerçekçi olmaya dikkat edin.

OĞLAK BURCU - 24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde içinize dönük olabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hastane süreçleri gündeme gelebilir, başlamanız gereken tedaviler olabilir; ihmal etmeyin. Yöneticiniz Satürn’den destek alıyorsunuz.

KOVA BURCU - 24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz ya da katılmanız gereken toplantılar olabilir. İçsel olarak huzursuzluk hissedebileceğinizden ilişkileriniz bundan etkilenebilir. Olaylara daha geniş perspektiften bakın.

BALIK BURCU -24 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizle ilgili konularda daha sezgisel davranma eğiliminde olabilirsiniz. Ancak gerçekleri gözden kaçırmamalısınız. Pozitif bir bakış açısı iyi olsa da mantığınızı devreden çıkarmamalısınız.

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