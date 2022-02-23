24 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 24 Şubat 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Şubat Perşembe için günlük burç yorumları...



24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek hayalleriniz ve hedeflerinizle lgili olarak harekete geçmek için çok uygun bir gündesiniz. Yapmak istediklerinizi yeniden ele alabilir, niyetlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Yeni hayaller de kurabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs bugün Neptün ile olumlu etkileşim yaparak sizi destekleyecek. Hayatınızda kriz yaratan konuları dönüştürmek, yeni başlangıçlar yapmak için çok uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi ortaya koyun.

İKİZLER BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzü bugün ilişkilerinizle ilgili olarak sizi destekliyor. Var olan sorunları çözebilir, partnerinizle romantik bir gün geçirebilirsiniz. İlişkiniz yoksa sürpriz bir şekilde biriyle tanışabilir, hatta aşık olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayatınızı yeniden ele alabilir, sizi daha iyi hissettirecek yeni bir düzen oluşturabilirsiniz. Modunuzun yüksek olacağı bir gün. İlişkiler açısından da şanslısınız, aşk dolu bir gün yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzü bugün aşk ve ilişkiler alanında sizi destekliyor. Var olan sorunları çözebilir, partnerinizle romantik bir gün geçirebilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni bir aşk doğabilir. Yaratcılığınızı da ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşadığınız yeri ya da evinizi değiştirmekle ya da ev konularında bir yenilikle ilgili hayalleriniz varsa bugün niyetlerinizi açıkça koyun, gökyüzü sizi destekliyor. İlişkiler açısından da şanslısınız.

TERAZİ BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Yakın çevre ilişkileriniz daha sıcak olabilir, dargınlıklar varsa çözülebilir. Gelecekle ilgili hayallerinizi ve niyetlerinizi de açıkça ortaya koyun.

AKREP BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda şansın sizden yana olduğu bir gün. Gelir artışı, yatırım ya da ek kazanç fırsatlarıyla ilgili gelecek hayallerinizi, niyetlerinizi ortaya koyun. Gökyüzü sizi destekliyor olacak.

YAY BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Gökyüzü hayallerinizi destekliyor. Niyetlerinizi ortaya koyun, yazılı hale getirin. Bolca dilek dileyin. Hazır olduğunuz konularda adım atmaktan çekinmeyin.

OĞLAK BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Farkındalıklara açık bir gündesiniz. Yalnız kalmak isteyebilir ve hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sezgileriniz güçlü olacak, niyetlerinizi yazılı hale getirin. Gökyüzü sizi destekliyor olacak.

KOVA BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ilişkiler açısından güzel bir gün. Çevrenizdeki insanların ve arkadaşlarınızın desteğini hissedebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, gireceğiniz ortamlarda aşkla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU - 24 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Neptün Venüs’le olumlu etkileşim yaparak sizi destekliyor. Kariyerinizle ilgili gelecek hayalleri kurabilir, niyetlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Bolca dilek dileyin, iç sesinize güvenin. Yaratıcılığınızın da yüksek olduğu bir gün.

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