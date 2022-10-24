25 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 25 Ekim 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Ekim Salı için günlük burç yorumları...

25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; 25 Ekim güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Konu ise para, cinsellik, sağlık olacak. Otoritelerle ve kariyerle ilgili konularda kriz ve sorunlar yaşanabilir. Açıkçası maddi olarak zor bir sürece girebilirsiniz. Bundan dolayı bu zamana göre kendinizi ayarlamanızı ve önlem almanızı tavsiye ediyorum.



BOĞA BURCU - 25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; 25 Ekim güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Konu ise evlilik, ortaklık ya da mahkeme olacak. Evlilikle ilgili geçmiş konular gündeminize gelirken açıkçası krizsel bir durum içinde kalabilirsiniz. Eğer iyi bir ilişki içindeyseniz korkmanıza gerek yok ama eğer bu ilişkide mutlu değilseniz evlilik içinde sorunlar büyüyecektir. Ayrıca geçmişten gelen biriyle bir ilişkiye de başlanabilir ama çok kolay ilerleyebileceğini söyleyemem sabredip sorumluluk alırsanız ilişkiniz bu süreci atlatacaktır.







İKİZLER BURCU - 25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; 25 Ekim güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Konu ise çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, sağlık ya da evcil hayvanlarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Özellikle de yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ya da para konusunda zorluklar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Eski aşklar da kapınızı çalabilir.

YENGEÇ BURCU -25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Aşk, çocuk, hobi konularında güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu süreçte sadece para ve ödemelerinize dikkat etmelisiniz. Destek almakta zorlanabilirsiniz ama bir taraftan da güzel gelişmeler sizinle olacak. Eski aşklar da karşınıza çıkabilir.







ASLAN BURCU - 25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Ev ve aile konularıyla ilgili yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte bazı krizsel durumlar sizi zorlayabilir. Sağlığınıza ve iş hayatınızda dikkatli olmanızı öneriyorum.

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BAŞAK BURCU - 25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Daha önceden planladığınız konuları hayata geçirebilirsiniz. Biraz çabalarsanız ve emek verirseniz bu konularda fırsatlar sizinle olacak. Aşk, hobi, çocuk konularında ise dikkatli olmalısınız. Ayrıca eski aşklar karşınıza çıkabilir.







TERAZİ BURCU -25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Para, kariyer ve iş hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz ama bu süreçte krizsel durumlar yaşayabileceğinizi unutmamalısınız ve paranızı değerlendirirken dikkatli olmalısınız. Maddi sorunlar aile hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Ama dikkatli olursanız bu süreci atlatabilirsiniz. Ayrıca ev, toprak alabilirsiniz ve bundan dolayı yüklü para çıkışı gerçekleşebilir.

AKREP BURCU -25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Ayrıca sosyal kimliğinizle ilgili değişim ve dönüşümler yaşayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Yakın çevreniz değişebilir çünkü yakın çevre, kardeşlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Trafikte ise dikkatli olmalısınız.

YAY BURCU - 25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Sağlık, hastaneler, ameliyathaneler, cezaevleri, psikolojik konularla ilgili krizsel bir döneme girebilirsiniz. Bundan dolayı dikkatli olmanızı ve özellikle psikolojinizle ilgili kendinizi iyileştirecek yardımlar almaktan çekinmemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca para konusunda ciddi dönüşümler yaşayabilirsiniz aman dikkat bu zamana kadar maddi açıdan tedbirlerinizi almalısınız.

OĞLAK BURCU - 25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Sosyal çevre, topluluk, kariyer hayatınızla ilgili krizsel durumlar içinde kalsanız da krizi fırsatı dönüştürebileceksiniz. Aslında terfi edebilir, yeni bir işe de girebilirsiniz. Burada güçlü olan sizsiniz ve krizi yaratan siz olacaksınız. Ya manipülasyona uğrarsınız ya da manipüle edersiniz. Seçim sizin olacak. Güçlü olmanız gerekiyor ve stratejik ilerlemelisiniz.

KOVA BURCU- 25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Kariyer hayatınızda aslında önceden planladığınız konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni adımlar atabilirsiniz ama gizli düşmanlarınıza ve psikolojinize dikkat etmelisiniz. Daha stratejik ve akılcı ilerlemenizi tavsiye ediyorum yoksa kariyerinizde istediğiniz gibi gitmeyen durumlar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca ilişki konusunda da kadersel olaylar yaşayabilir ve önemli kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU -25 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Daha önceden planladıklarınızı hayata geçirebilirsiniz. Ama sosyal çevrenizden ve güçlü insanların manipülasyonuna maruz kalabilirsiniz. Eğer boşanmışsanız 2.ci evlilik kararı da alabilirsiniz.

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