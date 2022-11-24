25 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 25 Kasım 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Kasım Cuma için günlük burç yorumları...

25 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, aşk konularında güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Psikolojinize dikkat etmelisiniz. Bazı hayal kırıklıkları psikolojinizi etkileyebilir.



BOĞA BURCU - 25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün para, sağlık, ameliyat, okültizm konuları gündeme gelebilir. Fazla harcama yapabilirsiniz. Ayrıca dolandırılmaya açıksınız aman dikkat edin.







İKİZLER BURCU - 25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün evlilik, ilişkiler, ortaklık, aşk konusunda yeni kararlar alabilirsiniz ama partnerle aranızda gerginlik olabilir. Kariyer hayatınızda ise beklentileriniz bir süre ertelenebilir.

YENGEÇ BURCU - 25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ateş, kanama, uyluk rahatsızlıkları yaşanabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı hayal kırıkları gerçekleşebilir ama siz bunu fırsata dönüştürebilirsiniz. Sezgilerinize güvenin.







ASLAN BURCU -25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün aşk, çocuk, tatil, borsa, sanat, flörtlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle duygusal bir gerginlik gerçekleşebilir. Tatil, sanat, flört, aşk, hobi, çocuktan dolayı çok para harcayabilirsiniz.

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BAŞAK BURCU -25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aile ve evinizle ilgili yeni gelişmeler sizinle olacak. Kariyer hayatınızda çok çalıştığınız bir dönemdesiniz ama bugün kariyerinizle ilgili bir tartışma içinde kalabilirsiniz. Partner ve ortakla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar olabilir.







TERAZİ BURCU -25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, aşk, sosyal medya gibi konular bugün gündeminize gelebilir. Seyahatte, eğitimde tartışmalara açıksınız. Özellikle de trafikte bugün öğle saatlerinde dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çalışma hayatınızda, gündelik işler, evcil hayvanlarınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ama bu durum geçici olacak.

AKREP BURCU -25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün maddi kaynaklar, kazançlar, ürettiklerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Borçlara bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aşk, çocuk, hobi, sanat, borsa, eğlence konularında şanslısınız ama dolandırılmamaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca harcamalarınız artabilir.

YAY BURCU - 25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizi iyi ifade ettiğiniz ve çevrenizle duygusal bağ kurabildiğiniz bir gündesiniz. Partner ya da ortakla, açık düşmanla eski konular gündeme gelebilir ve tartışma içinde kalabilirsiniz. Aile ve evle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

OĞLAK BURCU - 25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Seyahat etmek, felsefeyle ilgilenmek size iyi gelecektir çünkü ruhsal olarak bunalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarla bir gerginlik gündeme gelebilir. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, sözleşmeler, iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Bugün zihinsel olarak dalgın olabilirsiniz. İmza atarken dikkatli olmalısınız.

KOVA BURCU- 25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sosyalleşebilir, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Arkadaşınızla ya da partnerle ilgili gerginlikler olabilir. Ayrıca dolandırılmamaya dikkat etmelisiniz. Harcamalarınız artabilir.

BALIK BURCU -25 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kariyer ve iş hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz ama kararsızlıklar sizi zor durumda bırakabilir. Ev değişikliği, ev ya da aile içinde tartışma gibi durumlar gerçekleşebilir.

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