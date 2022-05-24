25 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Mayıs Çarşamba için günlük burç yorumları...



25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars bugün sizin burcunuza geçiyor. Ay da burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Günün enerjisiyle birçok planınızı hayata geçirmek için adım atabilirsiniz. Enerjiniz ve motivasyonunuz çok yüksek.

BOĞA BURCU -25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hastanelerle ilgili işleriniz varsa onlarla ilgilenmek, ertelediğiniz bir tedaviye başlamak ya da kontrollerinizi yaptırmak için uygun zamandasınız. Biraz kendinizle de kalmak isteyebileceğiniz bir gün.

İKİZLER BURCU - 25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızın oldukça aktif olacağı bir gün. Toplantılara katılabilir, sosyal ortamlarda bulunabilir ya da arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Organizasyonları üstlenmek de size keyif verebilir.

YENGEÇ BURCU - 25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde iş gündeminiz yoğunlaşıyor. Gökyüzündeki pozitif etkileşimler kariyerinizle ilgili cesur adımlar atmanızı destekliyor. Ertelediğiniz işler varsa onlara başlamak için de uygun bir gün.

ASLAN BURCU -25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Güneş’in de desteğiyle geleceğe dair daha umutlu ve pozitif hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Son dönemde aldığınız kararlarla ilgili harekete geçmek isteyebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili konular hız kazanıyor.

BAŞAK BURCU -25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlı işler, miras, kredi, borç veya ödeme gibi alanlarda bazı adımlar atabilirsiniz. İmzalar, sözleşmeler için de uygun bir gün. Ancak çok fazla riske girmemeye de dikkat etmelisiniz.

TERAZİ BURCU - 25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

İlişkilerle ilgili olarak ilk adımı atmaktan korkmayın. Yeni tanışacağınız biriyle hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Ancak kendinizi riske atacak durumlardan uzak durun. Sosyal medya üzerinden flörtlerde temkinli olmanızda fayda var.

AKREP BURCU -25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars Koç burcuna geçiyor. Yapılacak işler listenizle ilgilenmeye başlayın. Ertelediğiniz tüm işleri hızlıca halledebilirsiniz. Spora, diyete ya da sağlığınızla ilgili herhangi bir plana başlamak için de oldukça güzel bir zaman.

YAY BURCU - 25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzünün enerjisi aşk ve ilişkilerle ilgili olarak sizi destekliyor. İlk adımı atan siz olabilirsiniz. Ancak kendinizi riske atacak durumlardan uzak durun. Özellikle sosyal medya üzerinden flörtlerde temkinli olmanızda fayda var.

OĞLAK BURCU - 25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha çok evinizle ilgilenebilirsiniz. Bir tadilata, dekorasyona ya da ev içinde yapacağınız bir değişikliğe başlamak için en uygun zaman. Taşınma süreçleri gündeme gelebilir ve hızlı ilerleyebilir.

KOVA BURCU -25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın bir yere bir seyahat planı gündeminize gelebilir, hatta bir anda hazırlanıp yola çıkabilirsiniz. Bir sözleşmeye imza atmak, önemli görüşmelerinizi yapmak için de günün enerjilerini kullanabilirsiniz.

BALIK BURCU -25 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili olarak gökyüzü oldukça destekleyici. Oldukça güzel bir akışa geçebilirsiniz, yeni gelir kaynakları ya da kazanç fırsatları karşınıza çıkabilir. Ancak aynı hızda harcamalar da yapabilirsiniz.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER