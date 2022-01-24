25 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ikinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Salı günü burçlara neler getiriyor? 25 Ocak 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 25 Ocak 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 25 Ocak 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Ocak Pazartesi için günlük burç yorumları...
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25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün parasal konular gündeminizde. Borçlarınızı yapılandırmanız, kredi ve ödemelerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Yeni bir bütçe planı üzerinde çalışabilirsiniz. Yöneticiniz Mars’tan destek alıyorsunuz.
BOĞA BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünün gündemi ortaklıklarınız ya da ikili ilişkiniz olacak. İlişkinizde çeşitli tartışmalar, gerginlikler yaşanabilir. Güç savaşlarından, inatlaşmalardan uzak durmanız gereken bir gün.
İKİZLER BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sağlık konularıyla ve yoğun iş gündeminizle ilgilenebilirsiniz. Çalışma alanınızda düzenlemeler yapmak için istekli olabilirsiniz. Çok fazla sorumluluk aldıysanız bir kısmını bırakma gerekliliği olabilir.
YENGEÇ BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinize odaklı olacağınız bir gün. İlişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Sezgileriniz oldukça güçlü olacak, iç sesinizin söylediği yönde ilerlemekten çekinmeyin. Ancak kırıcı olmamaya da dikkat edin.
ASLAN BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizle, ailenizle ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsiniz. Diğer yandan kendi iç dünyanızla ilgili de ihmal ettiğiniz konular açığa çıkabilir. Kendinizi arada kalmış hissedebilirsiniz. İç sesinize kulak verin.
BAŞAK BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Sizden beklentileri söz konusu olabilir. Diğer yandan bastırdığınız duygular, birikmiş öfkeler açığa çıkabilir ve ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir.
TERAZİ BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konulara odaklı bir gündeminiz olabilir. Borçlarınız, kredileriniz ve ödemelerinizle ilgili yapmanız gereken işler olabilir. Diğer yandan iç dünyanızda dalgalanmalar yaşayabileceğiniz için gergin hissedebilirsiniz.
AKREP BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuza geçiyor. Kendi yaşamınıza, hayattan istek ve beklentilerinize odaklanıyorsunuz. Sezgileriniz güçleniyor, bir süredir bastırdığınız duygusal ihtiyaçlarınız yüzeye çıkabilir.
YAY BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün daha ziyade iç dünyanızla ilgilenmek isteyebilir, çalışıyorsanız işinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Evden çalışmak ya da spiritüel çalışmalarla ilgilenmek için uygun bir gün. Yöneticiniz Jüpiter’den destek alıyorsunuz.
OĞLAK BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki insanlarla ya da arkadaşlarınızla ilişkili bir gündeminiz olabilir. Bastırdığınız duygular yüzeye çıkabilir ve ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. İç sesinizi daha net duyabilirsiniz.
KOVA BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. İş çevrenizdeki insanlarla çeşitli fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz, kendi doğrularınızda ısrarcı olmaktan kaçınmalısınız. Günün bir bölümünde yalnız kalmak isteyebilirsiniz.
BALIK BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğe dönük hedefleriniz, hayallerinizle ilgili olarak sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir gün. Gerçeklerle yüzleşmeli ama iç sesinizi de susturmamalısınız. Duygusal karmaşa içinde olabilirsiniz.
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