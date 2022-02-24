25 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 25 Şubat 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Şubat Cuma için günlük burç yorumları...



25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Karar alırken ya da imza atarken temkinli olun, sözleşmelerle ilgili olarak aceleci olmayın. Yüksek öğrenim konularıyla ilgili de engeller çıkabilir.

BOĞA BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Borçlar, miras ya da ortak kazançlar gibi parasal konularda beklenmedik olumsuz gelişmelerin olabileceği bir gün. Sözleşmelerde, karar süreçlerinde ya da iletişim kurarken dikkatli olmanız gerekiyor, aksilikler çıkabilir.

İKİZLER BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür bugün Uranüs’le olumsuz etkileşimde olacak. Partnerinizle olan iletişim dilinize dikkat edin, fevri ve kırıcı olmayın. Beklenmedik tartışmalar ya da fikir uyuşmazlıkları çıkabilir. Empati yapmak önem taşıyor.

YENGEÇ BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş günü olabilir, zihniniz çok dolu olduğu için dikkatsiz olabilirsiniz ve beklenmedik aksilikler yaşanabilir. Sabahtan yapılacak işler listenizi oluşturup adım adım ilerlemenizde fayda var. Ani sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olun.

ASLAN BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle aranızda ani tartışmalar ya da fikir uyuşmazlıkları çıkabilir. İletişim kurarken sözlerinize dikkat edin, fevri ve kırıcı olmayın. Ben dilinden uzak durun, empati yapmaya çalışın.

BAŞAK BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür Uranüs’le olumsuz etkileşimde. Ev alım-satım ya da kiralama konuları gündeminizde ise kontrat ya da tapu süreçlerinde aksilikler yaşanabilir, imza atarken temkinli olun. Ayrıca aile içinde gerilimler, tartışmalar yaşanabilir.

TERAZİ BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle aranızda fikir ayrılıkları ve tartışmalar yaşanabilir. Diplomasi yeteneğinizi kullanmanız ve anlayışlı olmanız önem taşıyor. Konuları sakince ele alın ya da daha sonra konuşmak üzere erteleyin.

AKREP BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili karar alırken, imza atarken dikkatli olmanız gereken bir gün. Farklı seçenekleri de değerlendirin, aceleci olmayın. Hızlı hareket ederseniz sonradan sorun yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde aldığınız kararlarla ilgili olarak hemen harekete geçmemenizde fayda var. Zihniniz biraz bulanık olabilir. Hayatınızı değiştirecek kararlarla ilgili olarak farklı seçeneklerinizi de değerlendirin.

OĞLAK BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde yeni farkındalıklar yaşamış olabilirsiniz. Zihninizin biraz karışık olabileceği bir gün olduğu için hızlı karar almayın. Bazı konularda yanılıyor olmanız mümkün. Farklı seçenekleri de gözden geçirin.

KOVA BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki kişilerle, arkadaşlarınızla aranızda fikir ayrılıkları ve tartışmalar yaşanabilir. Yöneticiniz Uranüs Merkür ile olumsuz etkileşimde. Fevri olmamanız ve empati yapmanız önem taşıyor.

BALIK BURCU - 25 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşiniz veya çalışma alanınızda değişim yapmak istiyor olabilirsiniz. Ancak kafanızın karışık olabileceği bir gün. Hızlı karar almayın, yeni bir girişimde bulunmayın. Yanılıyor olabilirsiniz, biraz beklemenizde fayda var.

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