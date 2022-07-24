25 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Temmuz Pazartesi için günlük burç yorumları...



25 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yakın çevre ve kardeşinizle iletişiminiz artabilir. Eğitim alanına yönelebilir, yeni bilgi arayışına itilebilirsiniz. Ama bugün her söylenene inanmayın çünkü yanlış anlaşılmaların ve yalanların olabileceği bir gündesiniz. Aile ve ev hayatınızla ilgili değişikler yapabilirsiniz ama durumları abartabilir, tatmin olmakta zorlanabilirsiniz.







BOĞA BURCU - 25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün para, kazançlarla yanılma payınız yüksek ve dolandırılmaya açıksınız. Hayallerinizin peşinden koşun ama gerçekleri de göz ardı etmeyin. Yakın çevre, ilişkiler, sevgi konularında şanslı bir sürece giriyorsunuz. Eğer bir ilişkiniz yok ise çok iyi anlaşabileceğiniz biri karşınıza çıkabilir. Ayrıca kardeş, eğitim konusunda da sizi mutlu edecek gelişmeler gerçekleşebilir. Kısa seyahat gündeminize gelebilir.

İKİZLER BURCU - 25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kariyer iş hayatınızda kendinizi ifade ederken hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ve kandırılabilirsiniz. Bugün her denilene hemen inanmayın. Maddi kazançlarınıza ise bereket gelmiş olabilir ama harcama konusunda abartıdan uzak durmalısınız. Ayrıca eğer yalnızsanız aşk sizi para konularını içeren durum ve ortamlarda bulabilir.

YENGEÇ BURCU - 25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün içe çekilebilir, ruhen kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Ayrıca hukuk, seyahat, yurt dışı, eğitimle ilgili belirsizlikler sizi psikolojik olarak yorabilir. Kariyer hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir ama abartılı talepler sizi yorabilir. Yalnızsanız aşk sizi hayatınızın her alanından bulabilir.







ASLAN BURCU - 25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün sosyal çevre ve arkadaşlarınızla iletişimde olabilirsiniz ama sosyal çevrenizden dolayı para konusunda yanlış kararlar alabilirsiniz. Bugün borç verme günü ve borçlanma zamanı pek değil. Gizli kapaklı bir ilişki gündeminizde ise bu konuda aranızdaki bağ güçlenebilir ama inanç konularında daha fazlasını bekleyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kariyer ve iş hayatınızda yeni anlaşma yapılar, yeni sözler verilebilir ama kandırılma ihtimaliniz çok yüksek. Sosyal çevre ya da ilişkinizden dolayı ise çok para harcayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yurt dışı, eğitim, hukuk ya da uzak akrabalarla ilgilenebilirsiniz. Ama bu konularda yanılma payınız yüksek ve kandırılabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz, zehirlenmeye bugün açıksınız. Kariyer ve iş hayatınızda ise şanslı bir döneme giriyorsunuz ama durumları abartıp fırsatlarınızı tepebilirsiniz. Kadınlardan gelebilecek yardımları ise kabul etmelisiniz. Eğer iş hayatınızda sorunlar var ise bu konuda kadınlardan destek alabilirsiniz.

AKREP BURCU -25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat konularında şanslı bir döneme giriyorsunuz. Çalışma hayatınızdan dolayı yurt dışı programına katılabilirsiniz. Para konularında ise önemli kararlar almak için pek uygun bir günde değilsiniz.







YAY BURCU - 25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. Ama aranızdaki iletişimde sorunlar gerçekleşebilir ve bu durum sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Aşk, hobi, tatil konularından ise çok para harcayabilirsiniz. Eğer yalnızsanız yeni bir ilişki başlayabilir ama bu daha çok tensel olabilir.

OĞLAK BURCU - 25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar iletişim halinde olabilirsiniz ve çok çalışabilirsiniz ama iletişimde sorunlar ve yalanlar olabilir. Her denilene hemen inanmayın. Aşk, evlilik ya da ortaklığınızda güzel gelişmeler gerçekleşirken talepleriniz artabilir ve iletişimde sorunlar gerçekleşebilir.

KOVA BURCU -25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, hobi, eğlence ve borsayla ilgilenebilirsiniz ama bu konularda dikkatli olmalısınız. Hayal kırıklığı yaşayabilir, para kaybı gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızdaki kadınlarla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşirken fazla istekleriniz fırsatlarınızı tepmenize sebep olabilir. Ayrıca mide rahatsızlığı yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU -25 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aile ve hayatınız ön plana çıkabilir ama bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir ve karşı tarafı hayal kırıklığı yaşatabilirsiniz. Aşk, hobi, çocuk yad a borsayla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir ama bu fazla para harcamanıza sebep olabilir.

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