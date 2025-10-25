26 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Başak; Küçük başlayın ve ivme kazanın. Bugün her şeyi bir anda bitirmek isteyebilirsiniz, ancak yıldızlar daha nazik bir başlangıcı öneriyor. Önce basit bir görevle başlayın. Bunun tatmini sizi ileriye taşıyacaktır. Geç kalmış sayılmazsınız ve önemli bir şey kaybolmaz. İlerleme hızla değil, istikrarla gelir. Ritminizin geri döneceğine güvenin. Küçük ama iyi yapılan bir adım, yorgun şekilde yapılan birçok adımdan değerlidir.