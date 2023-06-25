26 Haziran 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Sevgili Akrep; bugün duygusal olarak kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Partner veya ortağınızla, yakın arkadaşınızla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise beklenmedik gündemler, olaylar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.