Aşk, kariyer, sağlık... Burçlar için nasıl bir gün olacak?

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyum tablosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 26 Mart 2021 cuma günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden günlük burç yorumları:



26 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Genel: Güneş Venüs Kavuşumu



KOÇ BURCU - 26 MART 2021

Bugün işleriniz yolunda, şans sizden yana olacak. Öte yandan detaylara odaklı bir şekilde çalışma temposuna devam ediyorsunuz. Sağlığınıza ekstra özen göstermek isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 26 MART 2021

Detaylara odaklandığınız, çalışıp üretmek istediğiniz bir gün olacak. İlişkilerinizde mantıklı olandan yanasınız. Para koşullarınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 26 MART 2021

Sosyal çevrenizden dilediğiniz desteği alabileceğiniz bir gündesiniz. Kendi istekleriniz ve işlerinizin peşinden gitme enerjiniz var ancak özellikle kariyer alanında halen daha bazı belirsizlikler hissediyor olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -26 MART 2021

Kariyer hayatınızda sizi destekleyen olumlu gelişmelere açık bir gün olacak. Yakınlarınızla iletişiminiz ön plana çıkıyor. Bir yanıyla iyi gelirken bir yanıyla eleştirel ve kontrolcü hissedebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 26 MART 2021

Finansal koşullarınıza daha çok odaklanmak istediğiniz bir gün olacak. Çok daha ince hesaplar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki değişken koşullar enerjinizi alabilir. Yine de geleceğe yönelik güzel hayaller içinde olmak size iyi gelecek.

BAŞAK BURCU - 26 MART 2021

Bugün kendinize ve ilişkilerinize odaklısınız. Her şeyi doğru yapmak için bolca efor sarf edebilir, yine de ortak kararlar almayı önemseyebilirsiniz. Finansal anlamda şanslı olduğunuz gelişmeler sizi mutlu edecek.

TERAZİ BURCU - 26 MART 2021

İlişkiler söz konusu olduğunda bugünlerde şans sizden yana. Flört enerjiniz artıyor, beğeniliyorsunuz. Bir yandan huzursuz hissedebilir, daha çabuk endişelenebilirsiniz. Akışta kalmakta fayda var.

AKREP BURCU - 26 MART 2021

Gün içinde sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız önemli olacak. Endişeleriniz olsa da kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. İş ortamında güzel haberler alabilir, beğenildiğinizi görebilirsiniz.

YAY BURCU - 26 MART 2021

Aşk hayatınızı hareketlendiren günlerdesiniz. Keyifli paylaşımlar sizi mutlu edecek. Atak bir halde olacaksınız. Çocuklar, hobiler, flörtler konusunda da güzel haberler alabilirsiniz. Kariyerinizde daha detaycı çalışmanız gerektiğini düşünebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 26 MART 2021

Eğitimler, seyahatler, ticaret gibi konularda daha detaycı adımlar atmak hesaplayarak ilerlemek isteyebilirsiniz. Kendinizi ve duygularınızı ifade etmeniz daha kolay olacak. Ev içindeki ilişkiler güzelleşiyor.

KOVA BURCU - 26 MART 2021

Yakın çevrenizden destek aldığınız, telefonun ucundan güzel haberler duyduğunuz bir gün olacak. Toplantılar, anlaşmalar, sunumlar için verimli enerjiler var. Aklınız finansal koşullarınızda olacak. İlişkilerinizi de güzelleştirmek niyetindesiniz.

BALIK BURCU - 26 MART 2021

Gün boyunca kendi hayatınıza dair düşünceleriniz yoğunlukta ancak duygusal anlamda paylaşımla ilerlemek isteyen bir haldesiniz. Partneriniz veya ilişkiniz yoksa da diğer insanlar ve hayat planlarını önemseyerek hareket edeceksiniz. Finansal koşullarınızı iyileştirecek bir haber alabilirsiniz.

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