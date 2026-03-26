26 Mart 2026: Sirius ve Ay kavuşumunda neler yapmalıyız?
Bugün (26 Mart 2026), gökyüzü nadir görülen bir enerji şölenine ev sahipliği yapıyor. Gecenin en parlak yıldızı Sirius, bolluk gezegeni Jüpiter ve duygularımızın aynası Ay aynı çizgide buluşuyor. Bu üçlü kavuşum, sadece görsel bir şölen değil; hayatımızda kadersel sıçramaların ve devasa fırsatların habercisi. Peki, Sirius ve Ay kavuşumunda neler yapmalıyız?
Sirius (Alpha Canis Majoris), 26 Mart 2026 Perşembe günü Ay ile aynı boylamda buluşuyor. Yengeç burcunun 14 derecesinde gerçekleşecek olan bu kavuşum, sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda ezoterik anlamda devasa bir enerji aktarımı anlamına geliyor...
Ay - Sirius Kavuşumun Burçlar Üzerindeki Etkileri
Ay Yengeç burcundayken Sirius ile birleştiğinde, "besleme, koruma ve aidiyet" temaları devasa bir boyuta ulaşır.
Duygusal Şifa: Geçmişten gelen ailevi yaralar veya çocukluk travmaları için mucizevi bir iyileşme enerjisi hakimdir.
Maddi ve Manevi Bolluk: Sirius kavuşumları "büyük ödül" ile ilişkilendirilir. Bu dönemde atılan adımlar, uzun vadeli ve kalıcı başarılar getirebilir.
Sezgisel Patlama: Ay'ın Yengeç'teki yöneticiliği, Sirius'un yüksek frekansıyla birleşince rüyalar rehber niteliği taşır. Sezgileriniz bugün sizi asla yanıltmaz.
Niyetlerinize Odaklanın: Sirius-Ay kavuşumu, niyetlerin evrene en hızlı iletildiği anlardan biridir. Gelecek projeleriniz ve hayalleriniz için yazılı veya sözlü niyetlerde bulunun.
Su ile Arının: Ay ve Yengeç ikilisi su elementini yönetir. Bu gece duş almak veya su kenarında vakit geçirmek enerjinizi dengeleyecektir.
Cömert Olun: Sirius enerjisi paylaştıkça çoğalır. Küçük de olsa bir iyilik yapmak veya sadaka vermek, enerjinin size katlanarak dönmesini sağlar.