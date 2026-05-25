26 Mayıs 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

26 Mayıs 2026 Salı günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 26 Mayıs 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün tam karşıt burcunuz olan Terazi’ye geçiş yapıyor sevgili Koçlar. Tüm spot ışıkları ikili ilişkileriniz, evliliğiniz veya ortaklıklarınız üzerinde olacak. Bencilce kararlar almak yerine, partnerinizin de fikirlerine kulak vermeniz ve orta yolu bulmanız gerekebilir. İkna kabiliyetinizin çok yüksek olduğu bir gün.

BOĞA BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün odağınız tamamen günlük rutinleriniz, iş hayatınız ve sağlığınız üzerinde olacak. Terazi’deki Ay, çalışma ortamınızda estetik bir düzen kurmak, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde adaleti sağlamak için size destek veriyor. Bedensel dengenizi korumak adına hafif bir detoks veya yogaya şans verebilirsiniz.



İKİZLER BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizin döneminiz tüm hızıyla parlarken, bugün Terazi’deki Ay haritanızın aşk, flört, yaratıcılık ve hobiler evini adeta uçuşa geçiriyor. Sanatsal yönlerinizin öne çıkacağı, hayattan maksimum keyif alacağınız muazzam bir salı günü. Kalbi boş olan İkizler için pırıltılı ve entelektüel flörtler kapıyı çalabilir.

YENGEÇ BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün pillerinizi şarj etmek için kendi güvenli alanınıza çekilmek isteyebilirsiniz. Terazi burcundaki Ay, odağınızı yuvanıza, ailenize ve iç dünyanıza çeviriyor. Evinizde dekoratif değişiklikler yapmak, yaşam alanınıza şıklık katmak veya aile içi geçmiş bir küskünlüğü tatlı dille çözmek için harika bir gün.

ASLAN BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim kanallarınızın, yakın çevre ilişkilerinizin ve entelektüel projelerinizin çok parladığı bir gün. Terazi Ay'ının getirdiği o tatlı dil ve zarafet sayesinde, bugün sunumlar yapmak, sözleşmeler imzalamak ya da kardeşlerinizle keyifli vakit geçirmek için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Küçücük bir seyahat ruhunuza iyi gelecektir.

BAŞAK BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay burcunuzdan ayrılıp Terazi’ye geçerken, zihninizi biraz dinlendirip odağınızı finansal kaynaklarınıza ve bütçenize çeviriyorsunuz. Bugün kendinize verdiğiniz değeri sorgulayabilir, kendinizi şımartacak şık ve kaliteli alışverişler yapmak isteyebilirsiniz. Gelir-gider dengesini adil bir şekilde kurma zamanı.

TERAZİ BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay pazar sabahı itibarıyla resmi olarak sizin burcunuza yerleşiyor sevgili Teraziler! Günün mutlak kraliçesi/kralı sizsiniz. Çevrenize yaydığınız o muazzam zarafet, diplomasi ve estetik aura tüm kapıları size açacak. Hem dış görünüşünüzle ilgilenmek hem de hayatınızda dengeyi kurmak için gökyüzü arkanızda.

AKREP BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş İkizler’de derin dönüşümleri tetiklerken, Terazi’deki Ay sizi biraz daha ruhsal, gizemli ve izole bir alana davet ediyor. Bugün kalabalık ortamlardan ziyade kendi başınıza kalmak, sanatsal bir uğraşla iç dünyanızı yansıtmak veya zihinsel bir arınma yaşamak isteyebilirsiniz. İlişkilerdeki gizli dengeleri fark edeceğiniz bir gün.

YAY BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dair umutlarınızın, sosyal çevre ilişkilerinizin ve dahil olduğunuz toplulukların en çok parladığı günlerden birindesiniz. Terazi burcundaki Ay, arkadaş gruplarınız içinde adeta bir arabulucu, diplomat gibi öne çıkmanızı sağlayabilir. Kalabalık organizasyonlarda popülariteniz tavan yapacak.

OĞLAK BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aklınız fikriniz kariyerinizde, hedeflerinizde ve toplum önündeki duruşunuzda olacak sevgili Oğlaklar. İş hayatınızda üstlerinizle veya otorite figürleriyle kuracağınız ilişkilerde Terazi’nin o diplomatik ve adil dilini kullanırsanız, uzun süredir beklediğiniz o takdiri ve başarıyı kolayca elde edebilirsiniz.



KOVA BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay’ın Terazi burcundaki duruşu sizin gibi bir hava burcuna muazzam bir keşfetme, öğrenme ve vizyon geliştirme enerjisi üflüyor. Yurt dışı bağlantılı işler, seyahat planları, akademik süreçler veya felsefi konularla ilgili çok şanslı etkiler altındasınız. Hayata daha geniş ve adil bir perspektiften bakacaksınız.

BALIK BURCU - 26 MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU