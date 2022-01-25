26 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 26 Ocak Pazartesi için günlük burç yorumları...

26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde. Borçlarınızı yapılandırmanız, kredi ve ödemelerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Beklenmedik durumlar planlarınızı değiştirmenize neden olabilir. Ani kararlar almayın.

BOĞA BURCU - 26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz duygusal olabileceğiniz bir gün. İlişkinizde son zamanlarda gerginlikler ya da bazı olumsuz durumlar yaşadıysanız sorunlarınızı çözebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.

İKİZLER BURCU - 26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür bugün Oğlak burcunda geri hareketine devam etmeye başlayacak. İş gündeminiz yoğun olabilir. Sorumluluklarınız artabilir. Mantığınızla hareket etmeye daha eğilimli olacaksınız.

YENGEÇ BURCU - 26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinize odaklı olacağınız bir gün. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir, ani tepkiler verebilirsiniz. Dikkatli olursanız ilişkiler açısından şifalandırıcı enerjiler de var. Bugün iç sesinizi daha fazla duyabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizle, ailenizle ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsiniz. Diğer yandan kendi iç dünyanızla ilgili de ihmal ettiğiniz konular açığa çıkabilir. Kendinizi arada kalmış hissedebilirsiniz. İç sesinize kulak verin.

BAŞAK BURCU - 25 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Sizden duygusal beklentileri söz konusu olabilir. Diğer yandan bastırdığınız duygular açığa çıkabilir ve ilişkilerde ani gerginlikler yaşanabilir.

TERAZİ BURCU - 26Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulara odaklı bir gündeminiz olabilir. Borçlarınız, kredileriniz ve ödemelerinizle ilgili yapmanız gereken işler olabilir. Beklemediğiniz bir para alabilir, rahat bir akışa kavuşabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.

AKREP BURCU - 26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Kendi yaşamınıza, hayattan istek ve beklentilerinize odaklanıyorsunuz. Sezgileriniz güçleniyor. Bastırdığınız duygusal ihtiyaçlarınız aniden yüzeye çıkabilir.

YAY BURCU - 26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İç dünyanızla ilgilenmek isteyebilir, çalışıyorsanız işinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Evden çalışmak ya da spiritüel çalışmalarla ilgilenmek için uygun bir gün. Kalabalıklardan uzak kalmak iyi gelebilir.

OĞLAK BURCU - 26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür bugün sizin burcunuzda geri hareketine devam etmeye başlayacak. Sorumluluklarınız artabilir, olaylara daha fazla mantık çerçevesinde bakabilirsiniz. Bugün sosyal çevrenizle ilişkili bir gündeminiz olabilir.

KOVA BURCU - 26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündeminiz var. İş çevrenizdeki insanlarla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz, beklenmedik gerginlikler çıkabilir. Günün bir bölümünde yalnız kalmak, içinize dönmek isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU - 26 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dönük hedefleriniz, hayallerinizle ilgili olarak sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir gün. Gerçeklerle yüzleşmeli ama iç sesinizi de duymalısınız. Yöneticiniz Neptün sizi destekliyor.

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