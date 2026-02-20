26 Şubat Merkür Retrosu: Zihinler karışıyor! Hangi burç nasıl etkileniyor?

PEKİ, BU RETRODA NELER OLABİLİR?

Teknolojik Şakalar: Telefonlar donabilir, mailler "taslaklarda" takılı kalabilir, en önemli sunum sabahı bilgisayarınız güncellenmeye karar verebilir. (Hemen şimdi yedekleme yapın!)

Eski Aşklar, Yeni Sorular: "Naber?" mesajlarına hazır mısınız? Eski sevgililer, bitmemiş hesaplar veya çoktan unuttuğunuz o lise arkadaşınız bir anda karşınıza çıkabilir.

İmza Atmadan Önce Dur: Sözleşmeler, büyük alımlar veya yeni başlangıçlar için gökyüzü "Bekle" diyor. Eğer imza atmak zorundaysanız, o küçük puntolu maddeleri büyüteçle okuyun.