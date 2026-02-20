26 Şubat Merkür Retrosu: Zihinler karışıyor! Hangi burç nasıl etkileniyor?
Gezegenlerin şahı, iletişimin efendisi Merkür; 26 Şubat’ta hız kesip geri gitmeye başlıyor. Balık burcundaki bu retro, zihnimizin üzerine hafif bir sis perdesi indirebilir. "Ben ne demiştim, o ne anladı?" durumlarına hazır olun! Peki, bu retrodan hangi burç nasıl etkilenecek?
Yılın ilk büyük kozmik sınavı başlıyor! 2026’nın ilk Merkür Retrosu, 26 Şubat itibarıyla Balık burcunun derin ve puslu sularında sahnede...
PEKİ, BU RETRODA NELER OLABİLİR?
Teknolojik Şakalar: Telefonlar donabilir, mailler "taslaklarda" takılı kalabilir, en önemli sunum sabahı bilgisayarınız güncellenmeye karar verebilir. (Hemen şimdi yedekleme yapın!)
Eski Aşklar, Yeni Sorular: "Naber?" mesajlarına hazır mısınız? Eski sevgililer, bitmemiş hesaplar veya çoktan unuttuğunuz o lise arkadaşınız bir anda karşınıza çıkabilir.
İmza Atmadan Önce Dur: Sözleşmeler, büyük alımlar veya yeni başlangıçlar için gökyüzü "Bekle" diyor. Eğer imza atmak zorundaysanız, o küçük puntolu maddeleri büyüteçle okuyun.
Retro sadece kaos demek değil, aslında evrenin bize verdiği bir "Mola Ver" işareti... Peki, 26 Şubat Merkür Retrosu'ndan hangi burç nasıl etkilenecek?
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Retro sizin gizli alanınızda. Rüyalarınız çok canlanabilir, bilinçaltınızdaki korkular su yüzüne çıkabilir. Bu dönemde sırlar ortaya dökülebilir; kimseyle paylaşmamanız gerekenleri kendinize saklayın.