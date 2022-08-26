27 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 27 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 27 Ağustos Cumartesi için günlük burç yorumları...



27 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Anlaşmazlıklar yaşanabilir.

BOĞA BURCU - 27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aşk, çocuk, tatil, hobi ya da şans oyunlarıyla ilgilenebilirsiniz ama para kaybı gerçekleşebilir. Vereceğiniz kararlarda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

İKİZLER BURCU - 27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aile ve ev hayatınızla ilgili yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz ve bu durum aile içinde tartışmaya ve fikir çatışmalarına sebep olabilir. Ayrıca seyahat, eğitim, ilişkilerinizde bazı sorun ve engeller yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yakın çevre ve kardeşlerinizle beraber yeni kararlar alabilirsiniz ama tartışma, anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Yeni bir eğitime başlayabilir, kısa seyahatleriniz artabilir. Gizli eril düşmanlar kendini gösterebilir ve arkanızdan konuşulanlar önünüze serilebilir. Maddi kaynaklarınıza da bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.







ASLAN BURCU - 27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün maddi kaynaklarınız ve para konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ama sosyal çevre ya da bağlı olduğunuz topluluklardan dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca ilişki ve ortaklık konusunda bazı sorunlar gerçekleşebilir.

BAŞAK BURCU - 27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kendinizle ilgili yeni kararlar alabilir, fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise fikir çatışmaları gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda otoriteyle problemler yaşanabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

TERAZİ BURCU -27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Hastane ve kapalı alanlarda daha çok zaman geçirebilirsiniz. Bu dönemde ruhsal olarak kendi kendinizi zorlayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir ama sorunlar çıkabilir.

AKREP BURCU -27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınız, topluluklar ya da derneklerde kendinizi daha çok gösterebilirsiniz. Ama sosyalleşirken çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise sorunlar gerçekleşebilir.







YAY BURCU - 27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kariyer ve iş hayatınızda yeni bir döneme geçebilirsiniz. Ama tartışma ve anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Yeni imzalanacak sözleşmelerde fikir tartışmaları yaşanabilir. Eğitim, seyahat, yurt dışı konularında engellerle ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün eğitim, yurt dışı, seyahat, uzak akrabalar, hukuk konuları hayatınızda ön plana çıkabilir ama gündelik hayattaki aksaklıklar, çalışma hayatınızdaki problemler bu konudaki başlangıçlarda problem yaratabilir. Ayrıca sağlığınıza bu dönemde dikkat etmelisiniz.

KOVA BURCU -27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün maddi kaynaklar, borçlar, ameliyatlar ve okült konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, borsadan dolayı ise para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca ortaklık konularında sonlanmalar ya da sorunlar gerçekleşebilir. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. Partnerle ilgili de sorunlar kendini gösterebilir.

BALIK BURCU -27 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugünpartner ya da ortaklık konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Ama bazı fikir çatışmaları gerçekleşebilir. Aile ve ev düzeninizde sorunlar gerçekleşebilir. Sağlığınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz.Hafta sonunda; partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla zaman güzel zaman geçirebilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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