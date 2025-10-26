27 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Aslan; Bu hafta, özellikle bugün; yeni bir işe başlamak, yeni bir girişim başlatmak ya da yan gelir elde edecek bir iş kurmak için harika bir zaman. Bu enerji, evden yürütülen işler için de geçerli. Aynı zamanda evinde büyük değişiklikler yapmak ya da tamiratlara girişmek için de ideal bir dönem!