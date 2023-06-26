27 Haziran 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Sevgili Terazi; bugün kendinizi ılımlı, dengeli hissedebilirsiniz. Enerjiniz yüksek olacak. Partner veya ortağınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda iletişimin ön plana çıktığı, üç haftalık süreç sizi bekliyor. Gününüz şahane geçsin.