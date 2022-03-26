27 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 27 Mart 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 27 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 27 Mart Pazar için günlük burç yorumları...



27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü arkadaşlarınızla, sosyal ortamlarda geçirebilirsiniz. Merkür bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hedefleriniz, planlarınız ve projelerinizle ilgili daha fazla fikir üreteceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

BOĞA BURCU - 27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihinsel olarak kariyerinizle meşgulsünüz ya da hafta sonu tamamlamanız gereken bazı işler çıkabilir. İşinizle ilgili yeni fikirler bulabilir, bunları hayata geçirme yönünde istekli olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür bugün Koç burcuna geçiş yapıyor. Önümüzdeki haftalarda sosyal çevreniz genişleyebilir, hayatınıza yeni insanlar girebilir. İletişim anlamında yoğun bir döneme giriyorsunuz.

YENGEÇ BURCU - 27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal kaynaklar, borç ve ödemeler konuları gündeminize gelebilir. Önümüzdeki haftalarda da kariyer alanında yeni gelişmelere açık olacaksınız. Hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde eşinize ya da partnerinize zaman ayırabilir, birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Konuşulması ertelenmiş konular varsa onları gündeme getirmek için uygun bir gün.

BAŞAK BURCU -27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinlerinizle ya da evinizde yapılması gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Yöneticiniz Merkür bugün Koç burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda ortak parasal kazançlar alanında hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde partnerinize zaman ayırabilir, birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Konuşulması ertelenmiş konular varsa gündeme gelebilir. Önümüzdeki haftalarda da ilişkiniz ana gündeminiz olacak.

AKREP BURCU - 27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü ailenize ayırabilirsiniz ya da evinizde yapmanız gereken işleriniz olabilir. Günlük hayatınızda yapmak istediğiniz düzenlemeler için yeni fikirler bulabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda bunları hayata geçirmek için istekli olacaksınız.

YAY BURCU - 27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla bir araya gelerek haftayı kapatabilirsiniz. Bugünden itibaren aşk ve ilişkilerin ön planda olacağı ve hızlı gelişmeler yaşayabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

OĞLAK BURCU - 27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla, bütçeniz ve gelir-gider dengenizle meşgul olabilirsiniz. Almanız gereken kararlar olabilir. Önümüzdeki haftalarda daha ziyade eviniz ve ailenizle ilgili konular gündeminizde olacak.

KOVA BURCU - 27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Yeni fikirler bulabilir, plan ve projeler geliştirebilir, hayattan ne istediğiniz konusuna kafa yorabilirsiniz. Dış görünüm değişikliği yapma kararları için de uygun bir gün.

BALIK BURCU -27 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü sakin, kalabalıklardan uzakta geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizde okumak, yazmak, spiritüel çalışmalar yapmak için güzel bir gün. Yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat edin.

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