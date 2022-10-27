28 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Ekim 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Ekim Cuma için günlük burç yorumları...

28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; bilinçaltınız şifalanabilir, ruhsal olarak kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz ve hayatınızda her alanda ilahi korumanız artabilir.



BOĞA BURCU - 28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün finans, para, okültizm, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; sosyal çevreniz genişleyebilir, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Bel bölgesi ve akciğer rahatsızlıklarına ise dikkat etmelisiniz.







İKİZLER BURCU - 28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün partner ya da ortakla beraber sosyalleşebilir, güzel bir gün geçirebilirsiniz. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; kariyer ve iş hayatınızda şanslı olduğunuz ve korunduğunuz bir sürece gireceksiniz.

YENGEÇ BURCU -28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çalışma hayatı, gündelik rutinlerle ilgilenebilirsiniz ve kariyer hayatınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili konular ön plana çıkabilir ve bu alanlardan şans sizi bulabilir.







ASLAN BURCU - 28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil konuları gündeminize gelebilir. Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle; para, vergi, miras, sağlık, okültizm konularında şanslar sizinle olacak. Psikolojik olarak ve sağlık olarak korunacaksınız. Maddi kaynaklarınızla ilgili bereketiniz artabilir.

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BAŞAK BURCU - 28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün ev, aile konularıyla ilgilenebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; partner, evlilik, ilişki ve ortaklık konularında korunabilirsiniz. Karşınıza fırsatlar çıkabilir. Ticarette yanlış kararlar alabilirsiniz, dikkat etmelisiniz.







TERAZİ BURCU -28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili şanslarınız artabilir. Sağlık konusunda şifalanabilirsiniz. Aile içinde iletişimde çok sert bir dil kullanabilirsiniz. Ev ve taşınmazla ilgili karar almanızı tavsiye etmiyorum.

AKREP BURCU -28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün maddi kaynaklar, para konuları ön plana çıkabilir Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle; aşk, çocuk, eğlence, borsa, tatil konularında şanslarınız artabilir. İletişime ise dikkat özellikle de kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili yanlış kararlar alabilirsiniz.

YAY BURCU - 28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz. Çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle; aile ve ev konularında şanslarınız artacak. Aile içi huzurunuz artabilir. İlahi korumanız aile ve ev konularıyla ilgili olacak. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Ayrıca ticarette de dikkatli olmalısınız.

OĞLAK BURCU - 28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün içe çekilebilir, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili şanslarınız artacak. Ama ev ve ailenizle ilgili güzel gelişmeler sizi bekliyor. Kariyer hayatınızda iletişimde sorunlar gerçekleşebilir.

KOVA BURCU- 28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınız gündeme gelebilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; para, kazançlarda bereket artacak. Maddi kaynaklarınız korunacak. Hafta sonunda; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında engellerle karşılaşabilirsiniz.

BALIK BURCU -28 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir, maddi açıdan sizi güçlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz ve hayatınızda genel anlamda şanslarınız artacak. Yatırım için yanlış karar alabilirsiniz.

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