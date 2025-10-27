28 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Aslan; Şanslısınız çünkü bugün işte veya evde, aile içinde işleri halletmek için üretken bir gün. Pratik ve mantıklı bir ruh halindesiniz ama yeni yöntemlere de açıksınız. Aileyle yapılan konuşmalar size fayda sağlayacak. Bu durum gayrimenkul için de geçerli.