28 Haziran 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

28 Haziran 2026 Pazar günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 28 Haziran 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Pazar gününü evinizde veya yakın çevrenizle dürüst konuşmalar yaparak geçirebilirsiniz. Yarın başlayacak retro öncesinde, aile içindeki geçmiş kırgınlıkları büyütmeden, rasyonel bir bakış açısıyla tatlıya bağlamak adına son şansınız. Akşam saatlerinde kendinize vakit ayırmak zihninizi ferahlatacaktır.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle su gibi akıcı diyaloglar kurabilirsiniz. Aklınızdaki yaratıcı projeleri paylaşmak için harika bir gün; ancak ticari veya finansal konularda kesin kararlar vermeden önce tüm detayları maskesiz bir şekilde incelemeyi unutmayın.



İKİZLER BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yönetici gezegeniniz Merkür yarın retro hareketine başlıyor. Bu yüzden bugün bütçenizi, alacak-verecek dengenizi ve kişisel kaynaklarınızı bahanelerin arkasına sığınmadan gözden geçirmelisiniz. Finansal olarak güvende kalmak adına rasyonel planlar yapma zamanı.

YENGEÇ BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yarın burcunuzda gerçekleşecek Merkür retrosu öncesinde, bugün kişisel dengenizi bulma gününüz. Sezgilerinizin son derece güçlü olduğu bu pazar gününü, kendinizi dertten tasadan uzak tutarak, ruhsal arınmaya ve dinlenmeye ayırmanız geleceğinizi şifalandıracaktır.

ASLAN BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatın koşturmacasından dürüstçe uzaklaşmak ve kabuğunuza çekilmek isteyeceğiniz bir pazar günü. Bilinçaltınız oldukça hareketli; eski anılar veya rüyalar yüzeye çıkabilir. İçsel dünyanızda maskesiz bir temizlik yapmak ve yalnız kalmak ruhunuza asil bir huzur getirecek.

BAŞAK BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe yönelik planlarınız, dürüst arkadaşlıklarınız ve sosyal çevre ilişkileriniz bugün ön planda. Eski dostlarla bir araya gelmek veya onlardan haber almak sizi mutlu edebilir. İletişim yeteneğinizle çevrenizde parıldayacağınız bir gündesiniz.

TERAZİ BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek hedefleriniz, kariyer planlarınız ve sorumluluklarınız pazar gününüzü biraz meşgul edebilir. Yarınki retro öncesinde hayatınızda neyi yapılandırmak istediğinize dürüstçe karar vermelisiniz. Aile büyükleriyle ilişkilerinizde rasyonel ve dengeli kalmaya özen gösterin.

AKREP BURCU - 28 HAZİRAN MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnançlarınız, hayata bakış açınız ve vizyonunuz konusunda asil bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Karşılaştığınız küçük kriz durumlarını rasyonel zekanız sayesinde kolaylıkla lehinize çevirebilir, günü sevdiklerinizle birlikte dertten tasadan uzak, su gibi akıcı bir huzurla tamamlayabilirsiniz.

YAY BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay'ın burcunuza geçişiyle birlikte enerjiniz ve iyimserliğiniz yükseliyor. Ancak finansal konular ve ortaklaşa harcamalar hususunda rasyonel olmanız gereken bir gün. Riskli yatırımlardan dürüstçe kaçınmalı, mevcut dengenizi korumaya odaklanmalısınız.

OĞLAK BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkileriniz, evliliğiniz ve ortaklıklarınız bugünün ana odağı. Karşı burcunuzda başlayacak retro öncesinde, partnerinizle olan iletişiminizde maskesiz, dürüst ve net olmak geçmişten gelen pürüzleri büyümeden eritmenizi sağlayacaktır. Alınganlıktan uzak durun.



KOVA BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinleriniz, sağlığınız ve tamamlanması gereken işleriniz gündemde. Bedeninizi dinlendirmek, beslenme düzeninizde temiz ve su gibi akıcı kararlar almak için harika bir pazar. Evinizdeki yarım kalmış detayları toparlamak zihninizi hafifletecektir.

BALIK BURCU - 28 HAZİRAN 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU