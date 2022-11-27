28 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Kasım 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Kasım Pazartesi için günlük burç yorumları...

28 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Maddi olarak yeni şanslar karşınıza çıkabilir. Ayrıca ma düzenli gelir elde edebileceğiniz fırsatlar da bugün sizinle olacak.







İKİZLER BURCU - 28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitimi seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber seyahat edebilir, yurt dışına gidebilirsiniz. Yeni bir eğitim alabilirsiniz. Hukuk alanında ise fırsatlar sizinle olacak.

YENGEÇ BURCU - 28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün finans, para, vergi, ödemelerle ilgilenebilir, yapılandırma yapabilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz fırsatlar sizinle olacak.







ASLAN BURCU -28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Aşk, hobi, tatil, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler var.

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BAŞAK BURCU -28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, gündelik hayat uğraşlarıyla ilgilenebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.







TERAZİ BURCU -28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobi gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni seyahat, eğitim programı yapabilirsiniz. Kardeşlerle iletişime geçebilirsiniz.

AKREP BURCU -28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Ev ya da aileniz için yatırım yapabilirsiniz. Kazançlarınız artabilir. Finansal durumunuzu iyileştirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU - 28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yakın çevre ya da kardeşinizle iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve seyahat konuları gündeminize gelebilir. Partnerle uzlaşabilir, beraber seyahat kararı alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün para, kazançlarla ilgilenebilirsiniz. Kalıcı uzun vadeli maddi gelir fırsatı yakalayabilirsiniz.

KOVA BURCU- 28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, ilişki, çocuk, tatil gibi konularda kalıcı adımlar atabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgilenebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

BALIK BURCU -28 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ev ve ailenizle ilgili kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda da güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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