28 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Mart 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Mart Pazartesi için günlük burç yorumları...



28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yoğun bir toplantı gündeminiz ya da sosyal hayatınızda hareket söz konusu olabilir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki bazı kişilerle ilişkilerinizi yeniden değerlendirmeniz mümkün.

BOĞA BURCU - 28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer konuları odağınızda olacak, iş gündeminiz yoğun olabilir. Aynı zamanda yöneticiniz Venüs ile Satürn’ün kavuşumu gerçekleşecek; gelirlerinizle ilgili bazı kısıtlanmalar karşınıza çıkabilir ya da ek sorumluluklar almanız gerekebilir.

İKİZLER BURCU - 28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz ya da gündeminizde varsa eğitim konularıyla meşgul olabilirsiniz. Seyahat konularında beklenmedik blokajlar söz konusu olabilir. Kısıtlanmalar ya da ertelenmeler gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU - 28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, borçlar ya da ödemeler konularında gündemleriniz olabilir. Yeniay yaklaşırken hayatınızda çözmeniz gereken krizli durumlar ortaya çıkabilir. Maddi alanda beklenmedik blokajlara karşı hazırlıklı olun.

ASLAN BURCU - 28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. İlişkinizin sağlamlığını test edebilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumluluk almanız ve partnerinize destek olmanız önem taşıyor.

BAŞAK BURCU -28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken günlük rutinlerinizde ani bir değişiklik olabilir, ek sorumluluklar alabilirsiniz. Bazı yüklerinizi bırakmanızda ve sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Strese bağlı rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken ilişkinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. İlişkinizin sağlamlığını test edebilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumluluk almanız ve partnerinize destek olmanız önem taşıyor.

AKREP BURCU - 28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken ailenize ve evinize vakit ayırabilirsiniz. Yapmanız gereken beklenmedik harcamalar çıkabilir. Ev alım-satım ya da taşınma gündemleriniz varsa bazı konuların ertelenmesi söz konusu olabilir.

YAY BURCU - 28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken iletişim, eğitim ya da seyahat konuları gündeminizde olabilir. Beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olun. Blokajlar yaşayabilirsiniz ya da bazı konularla ilgilenmeyi erteleyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın başında parasal konular gündeminizde olabilir. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Satürn ile Venüs’ün kavuşumu bu alana daha ciddiyetle yaklaşmanız gerektiğini size hatırlatıyor.

KOVA BURCU - 28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde Ay sizin burcunuzda olacak. Hayatınızla ilgili birçok konuda karar almak isteyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Hızlı düşünebilir, parlak fikirler bulabilir, bunları hayata geçirmek isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU -28 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde biraz yalnız kalma ihtiyacı duymanız mümkün. Çalışıyorsanız odaklanma güçlüğü çekebilirsiniz. Sakin ilerleyin, kendinize zaman ayırın. Sezgilerinizi çok güçlü olarak hissedeceksiniz.

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