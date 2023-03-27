28 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Mart 2023 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Mart Salı için günlük burç yorumları...

28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ev, aile, gayrimenkul, seyahat, eğitim konularıyla ilgili hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Tartışmalara dikkat etmelisiniz. Ayrıca kalıcı, uzun süreli kararlar alabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

Koç burcu kadını özellikleri



BOĞA BURCU - 28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kazançlar, para, seyahat, eğitim, yakın çevre ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Seyahat kararı alabilirsiniz. Aile içi tartışmalara dikkat etmelisiniz. İletişim sorunları gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden güzel destekler alabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

İKİZLER BURCU - 28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kazançlarınız, para konularıyla ilgili hızlıca karar alabilirsiniz. Kararlarınız uzun vadeli olacaktır. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz, mide ağrılarına dikkat. Gününüz harika geçsin.

YENGEÇ BURCU - 28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün atak ve girişimcisiniz. Duygularınızı dile getirirken biraz sert olabilirisiniz. Tepkisel davranabilirsiniz. İmmün sisteminize dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

ASLAN BURCU -28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltınızdan gelen bir agresyon, sinir olabilir. Bundan dolayı çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bilinçaltınızdan gelen dürtüsellikle düşman yaratabilirsiniz. Meditasyon yapmak iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Gününüz harika geçsin.

BAŞAK BURCU -28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber harekete geçebilir, bol bol gezebilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

TERAZİ BURCU -28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer, iş, seyahat, yurt dışı konuları gündeminize gelebilir. Kalıcı kararlar alabilirsiniz. Sadece tartışmaya açıksınız, kolayca tetiklenebilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

AKREP BURCU -28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün finans, para, sağlık, yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Özellikle finansla ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak ama yatırım yaparken birkaç kez düşünmenizi tavsiye ediyorum. Gününüz harika geçsin.

YAY BURCU - 28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün partner, evlilik, para, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Bazı tartışmalar yaşanabilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

OĞLAK BURCU - 28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün çalışma hayatı, sağlık, evlilik, ortaklık konularıyla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca kalıcı kararlar alabilirsiniz. Tartışmalara dikkat etmelisiniz. Gününüz harika geçsin.

KOVA BURCU- 28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, çocuk, çalışma hayatı, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Maddi kazançlarınızla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

BALIK BURCU -28 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ev, aile, aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tartışmalara dikkat. Gününüz harika geçsin.

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