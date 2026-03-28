28 Mart hangi burç? 28 Mart'ta doğan burcun özellikleri neler? Koç burcu aşk uyumu ve 2026 öngörüleri

Bahar ekinoksunun taze enerjisiyle yıkanan 28 Mart tarihinde doğanlar, astrolojik olarak Koç burcunun birinci dekanında yer alırlar.

Peki, 28 Mart doğumlu bir Koç olmanın hayatınıza kattığı gizemli dokunuşlar nelerdir?

28 Mart'ta Doğan Koç Burcunun Genel Özellikleri

Bu tarihte doğanlar, Koç burcunun klasik "savaşçı" ruhunu, yüksek bir sezgisellik ve yaratıcılıkla birleştirirler.

Doğuştan Lider: Bir grubun içinde fark edilmemeleri imkansızdır. İnisiyatif almaktan ve sorumluluk üstlenmekten asla kaçmazlar.

Dürüstlük Abidesi: 28 Mart doğumlular için "gri alanlar" yoktur. Düşüncelerini filtrelemeden, en saf haliyle dile getirirler.

Mücadeleci Ruh: Zorluklar onları yıldırmaz, aksine kamçılar. Rekabetçi ortamlar onların en verimli olduğu yerlerdir.

Sabırsızlık ve Heyecan: Bir şeye karar verdiklerinde "hemen şimdi" olsun isterler. Beklemek, onlar için öğrenilmesi gereken en zor derstir.



Koç Burcu Aşk Uyumu

Aşkta tutku, hız ve sadakat arayan Koçlar için uyum listesi oldukça kritiktir:

Uyum Seviyesi



Aslan ve Yay

Aynı ateş enerjisiyle birbirlerini besler, macera dolu bir ilişki yaşarlar.



İkizler ve Kova

Entelektüel paylaşımlar ve özgürlük alanı bu ilişkide ön plandadır.



Terazi

Terazi'nin zarafeti, Koç'un sertliğini dengeler; "tencere kapak" etkisi yaratır.