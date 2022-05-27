28 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Mayıs Cumartesi için günlük burç yorumları...



28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda şanslı olabileceğiniz bir dönem başlıyor. Bazı yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir. Biraz riske girmekten ve konfor alanınızdan çıkmaktan korkmayın. Gökyüzünün desteğini hissedeceksiniz.

BOĞA BURCU -28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Yöneticiniz Venüs de bugün burcunuza geçiş yapıyor. Hayattan daha fazla keyif almaya başlıyorsunuz. Tatil için ideal bir dönem başlıyor, özellikle 23 Haziran’a dek planlayacağınız bir tatil size iyi gelecek.

İKİZLER BURCU - 28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunu yalnız kalıp sanatsal çalışmalara ayırmak isteyebilirsiniz. Genel olarak da yaratıcılığınızın artacağı ve kalabalıklardan ziyade kendinizle olmaktan keyif alacağınız bir döneme giriyorsunuz.

YENGEÇ BURCU - 28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızın oldukça aktif olacağı bir gün. 23 Haziran’a kadar da bolca sosyalleşebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızla doğada vakit geçirmek size daha fazla keyif verecek.

ASLAN BURCU -28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili güzel gelişmelerin olacağı bir dönem başlıyor. Daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Maddi güvenceye ihtiyacınız var ama temkinli hareket ederek bazı yatırım fırsatlarını da değerlendirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU -28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dair daha umutlu ve motive hissedeceğiniz, hayattan daha çok keyif almaya başlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. 23 Haziran’a kadar olan süreçte güzel bir yurt dışı tatili yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Yöneticiniz Venüs bir diğer yönettiği burç olan Boğa’ya geçiş yapıyor. Ortak kazançlı işler, miras, borç ve ödeme gibi konularda şansınız açılıyor. Güzel kazanç fırsatları elde edebilirsiniz. İçsel olarak da daha huzurlu hissedeceksiniz.







AKREP BURCU -28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

23 Haziran’a kadar olan süreçte ilişkiler gündeme geliyor. Daha fazla huzur ve güven arzusu duyabilirsiniz. İlişkiniz daha sağlam bir zemine oturabilir. Ancak kıskançlık gibi negatif duygulardan uzak durun. Ketum olmak yerine duygularınızı paylaşın.







YAY BURCU - 28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinlerinizin daha rahat akacağı bir döneme giriyorsunuz. Günlük hayatınızdan daha çok keyif almaya başlayabilirsiniz. İşinizde de özellikle maddi alanda güzel gelişmeler olabilir.

OĞLAK BURCU - 28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

23 Haziran’a kadar olan süreçte aşk ve ilişki konuları gündeminize olacak. Daha fazla huzur ve güven ihtiyacı duyacaksınız. İlişkiniz sağlam temellere oturabilir. Ancak ilişkiyi yöneten taraf gibi davranmamalısınız. Duygularınızı paylaşmaktan da korkmayın.

KOVA BURCU -28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünden 23 Haziran’a kadar olan dönemde ailenizle ve evinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Bir tadilat, dekorasyon ya da ev içinde yapacağınız bir değişiklik size iyi gelebilir. Konfor alanınızdan çıkmaya çalışın.

BALIK BURCU -28 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünden 23 Haziran’a kadar olan dönemde kısa seyahatlere çıkabilir yapabilir, hayattan daha fazla keyif almaya başlayabilirsiniz. Özellikle doğada yapacağınız küçük tatiller size iyi gelecek.

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