28 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Nisan 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Nisan Çarşamba için günlük burç yorumları...



28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız ve hedeflerinize odaklısınız. Tutulma öncesinde hayattan istekleriniz, planlarınız ve projelerinizle ilgili netleşebilirsiniz. Bu dönemde alacağınız kararlar yeni başlangıçlar getirecek.

BOĞA BURCU -28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İç dünyanıza, hayallerinize ve yeni farkındalıklarınıza odaklanabileceğiniz günler. Tutulma öncesinde bilinçaltınız aktif olabilir. Rüyalarınıza dikkat edin. Hayatın size mesajları olduğunu fark edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında pozitif etkileşim var. Sosyal ortamlarda bulunabilir, arkadaşlarınızla buluşabilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilere kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizle ya da kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. Önemli görüşmeler yapabilir ya da kararlar alabilirsiniz. Sözleşme imzalamak, toplantı ya da organizasyon yapmak için uygun bir gün.

ASLAN BURCU -28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz, yüksek öğrenim alanında gündemleriniz ya da seyahat planlarınız varsa önemli görüşmeler yapabilir, kararlar alabilirsiniz. Hukuksal konularda rahat bir akış olabilir.

BAŞAK BURCU -28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Resmi kurumlarda işleriniz olabilir. Kredi, miras, borç-alacak gibi konularda rahat bir akışta olabilirsiniz. Önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Sizi maddi alanda güçlendirecek kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

İlişkinize odaklanabilirsiniz. Tutulma öncesi partnerinizle konuşmak, netleştirmek istediğiniz konular varsa gündeme getirmek için uygun bir gün. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz.

AKREP BURCU - 28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Plüton ile Merkür arasında olumlu etkileşim var. Günlük rutinleriniz için yeni bir akış planlayabilir, hayatınızı düzene koymak için adımlar atabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin, stres kaynaklı ufak tefek rahatsızlıklar olabilir.

YAY BURCU - 28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinize odaklanabilirsiniz. Tutulma öncesi partnerinizle konuşmak, netleştirmek istediğiniz konular varsa gündeme getirmek için uygun bir gün. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev alım-satım, kiralama ya da taşınma gibi süreçleriniz varsa karar alabilir veya imza atabilirsiniz. Ailenizle konuşmak istediğiniz konular varsa gündeme getirmek için uygun bir gün.

KOVA BURCU - 28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle veya kardeşlerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. Eğitim almak istediğiniz bir alan varsa karar alabilir ya da başlayabilirsiniz. Bir seyahat planı yapabilirsiniz.

BALIK BURCU -28 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelirleriniz artabilir, parasal alanda akışa geçebilirsiniz. Önemli görüşmeler yapabilir, sizi uzun vadede rahatlatacak kararlar alabilirsiniz. Tutulma öncesi kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz.

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