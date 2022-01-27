28 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın beşinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Cuma günü burçlara neler getiriyor? 28 Ocak 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 28 Ocak 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Ocak 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Ocak Cuma için günlük burç yorumları...
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28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ya da seyahat planlarınızla ilgilenebilirsiniz. Eğitim süreçleri gündeminizde olabilir. İşlerinizle ilgili kazançlarınızda, para akışınızda bazı blokajlar yaşamanız mümkün.
BOĞA BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Borçlarınız, kredi ve ödemelerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Yöneticiniz Venüs retro hareketinden çıkıyor ancak henüz durağan olacağı için bazı blokajlar hemen açılmayabilir, sabırlı olun.
İKİZLER BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle ilgili hayal kırıklıklarınız olabilir. Bazı şeylere fazla anlam yüklemiş olduğunuzu fark edebilirsiniz. Sorunları konuşmak için uygun bir zaman; ancak fevri olmamanız, hızlı kararlar almamanız önem taşıyor.
YENGEÇ BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonu gelmeden tamamlamanız gereken işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Yeni bir işe başlamaktansa elinizdeki işleri toparlamanız iyi olacaktır, kendinize fazla yüklenmeyin. Sağlığınızla ilgilenmeniz de gerekebilir.
ASLAN BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle ilgili hayal kırıklıklarınız, kafanızı karıştıran konular olabilir. Sorunları konuşmak için uygun bir zaman; ancak fevri olmamanız, hızlı karar almamanız önem taşıyor. Yapıcı olmaya çalışın.
BAŞAK BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün genelinde ailenizle ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. İlişkinizle ilgili olarak ise son haftalarda yaşadığınız zorlanmaları daha yoğun hissedebilirsiniz. Noktayı koymak isteyebilirsiniz ancak bir süre daha bekleyin.
TERAZİ BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs retro hareketinden çıkıyor ancak henüz durağan olacağı için ilişkilerinizle ilgili blokajlar hemen açılmayabilir, sabırlı olun.
AKREP BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konulara odaklı bir gündeminiz olabilir. Borçlarınız, kredileriniz ve ödemelerinizle ilgili yapmanız gereken işleri planlayabilirsiniz. Para akışınızda bazı blokajlar yaşamanız mümkün.
YAY BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün de sizin burcunuzda seyahat ediyor olacak. Geleceğe yönelik plan ve projelerinizle ilgilenebilir, planlamalar yapabilirsiniz. Parasal konularda ise bazı blokajlar yaşamanız mümkün.
OĞLAK BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde insanlardan uzak olmak istiyor olabilirsiniz. Venüs’ün sizin burcunuzdaki retro hareketi bugün bitiyor ve durağan konuma geçiyor. Hayatınızda engellenmiş hissettiğiniz alanları daha yoğun hissedebilirsiniz.
KOVA BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olabilir, bazı topluluklara katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilişkilerinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Problemli ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir.
BALIK BURCU - 28 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta biterken elinizdeki çalışmaları tamamlamak, işleri toparlamak için uygun bir gün. İş çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Problemli ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir.
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