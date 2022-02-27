28 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Şubat Pazartesi için günlük burç yorumları...



28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde toplantılar, organizasyonlar ya da davetler olabilir. Sosyal ortamlarda bulunabilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bazı planlarınız beklenmedik şekilde değişebileceği için esnek olmanızda fayda var.

BOĞA BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinize ve sorumluluğunu aldığınız işlere odaklı olabilirsiniz. Bazı beklenmedik anlık gelişmeler canınızı sıkabilir, günlük akışınız ya da programınızda değişiklikler olabilir. Esneklik payı bırakmaya çalışın.

İKİZLER BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim ya da uzak seyahatlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Bu alanlarda bazı hızlı gelişmeler olabilir ancak işler planladığınız gibi gitmeyebilir.

YENGEÇ BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken ortak kazançlar, borç ve ödemeler, yatırımlar gibi alanlarda hareketliliğiniz yüksek olabilir. Bazı planlarınız beklenmedik şekilde değişebileceği için esnek olmanızda fayda var.

ASLAN BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da ilişkiniz odak noktanızda olabilir. Ortaklıklarınız varsa onlarla ilgili bir gündem de oluşabilir. Bu süreç ani gerilimlere müsait, kendi bireyselliğinizi ortaya koyarken ilişkilerinizi bozmamaya dikkat edin.

BAŞAK BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündeminiz olabilir, sorumluluklarınızla ilgilenirken epeyce yorulabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız, özellikle ani gelişebilecek rahatsızlıklara karşı dikkatli olun.

TERAZİ BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkiler açısından ani gerilimlere müsait bir gün. Kendi bireyselliğinizi ortaya koymaya çalışırken ilişkinizdeki dengeleri bozmamaya dikkat edin. Diplomasi yeteneğinizi kullanın.

AKREP BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizde yapılması gereken işleriniz olabilir. Bugün ev içinde yaşanabilecek aksiliklere, ev aletlerinde çıkabilecek arızalara karşı dikkatli olun.

YAY BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim alanında gelişmeler, sözleşmeler, iş anlaşmaları ya da kısa seyahatler için de uygun bir süreç.

OĞLAK BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken parasal konular odak noktanızda. Bazı beklenmedik gelişmeler nedeniyle zorunlu harcamalar yapmanız gerekebilir ve gelir-gider dengenizde istikrarsızlıklar söz konusu olabilir.

KOVA BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda. Kendi yaşamınıza, isteklerinize, beklentilerinize odaklı olabilirsiniz. Yeni ve sıra dışı projeler geliştirebilir, parlak fikirlerinizle çevrenizi etkileyebilirsiniz.

BALIK BURCU - 28 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya biraz düşük enerjiyle başlamanız mümkün. Kabuğunuza çekilmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Endişeli ya da bunalmış hissedebilirsiniz. Akşam saatlerini spiritüel çalışmalarla değerlendirmek size iyi gelebilir.

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