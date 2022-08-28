29 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Ağustos Pazartesi için günlük burç yorumları...



29 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugüne uyumlu ve dengeli hissederek başlıyorsunuz. Partner ya da ortakla ilgilenebilir, güzel kararlar alabilirsiniz. Partner ya da ortakla uzlaşabilir, ortak hedefler belirleyebilirsiniz. Kısa seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 28 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugüne çalışma hayatı, gündelik işlerle uğraşarak başlayabilirsiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızı arttıracak projeler geliştirebilir, yanınızda çalışanlarla yeni kararlar alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugüne aşk, hobi, ilişki, tatil ya da eğlence konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ve güzel haberler alabilirsiniz. Aşk konusunda bugün duygularınızı rahatlıkla ifade edebilirsiniz, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aile ve ev konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ama bazı sorunlar kendini gösterebilir, durumları çok abartabilirsiniz. Yine de aile içindeki düzeninizi eril birinin yardımıyla daha iyi hale getirebilirsiniz. Spora başlamak için de iyi bir gündesiniz.

ASLAN BURCU - 29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişim kurarak başlayabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilir, eğitim alanına yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirerek güzel bir gün geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve çok para harcayabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili ise önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz ve maddi kazançlarınızı arttıracak önemli sözleşmeler imzalama fırsatı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugüne enerjik ve zinde hissederek başlayabilirsiniz. Kendinizi rahatlıkla ortaya koyabilirsiniz. Ayrıca çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz ama fazla verici olmamaya çalışmalısınız. Yurt dışı, eğitim, seyahat hukukla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU -29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak için güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Okült konularda derinleşmek için iyi bir gündesiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızı geliştirecek kararlar alabilirsiniz.







YAY BURCU - 29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugüne sosyalleşerek, arkadaşlarınızla iletişim kurarak başlayabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak için de güzel bir haftadasınız. Partner ya da ortaklık konularında hayatınıza hareket gelebilir. Partnerle beraber sosyalleşebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugüne kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Ayrıca yeni kararlar alabilir, sözleşme imzalayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza ise önümüzdeki 7 ay kadar dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

KOVA BURCU -29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugüne yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve güzel kararlar alabilirsiniz. Partnerle beraber eğitim ya da seyahat planı yapabilirsiniz. Ayrıca çocuklarınız için de önemli eğitim kararları alabilirsiniz. Hobinizde de kendinizi geliştirecek yurt dışı, eğitim, seyahat fırsatları yakalayabilirsiniz.

BALIK BURCU -29 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugüne maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgili kararlar alarak başlayabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızı yönetirken fazla savurgan davranabilirsiniz. Aile ve eviniz için önemli yatırımlar yapabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte yalnız kalmak isteyebilir, kendinizi manevi olarak güçlendirmek için kararlar alabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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