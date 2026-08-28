29 Ağustos 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

29 Ağustos 2026 Cuma ünü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 29 Ağustos 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dünkü tutulmanın yarattığı zihinsel ve ruhsal yorgunluğu üzerinizden atmak için mükemmel bir Cumartesi. Kendinizle baş başa kalmak, doğada vakit geçirmek veya dinlenmek isteyeceksiniz. İç sesinize kulak vermek, karmaşık görünen sorunların pratik çözümlerini bulmanızı sağlayabilir.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde yaşanan gelişmeler yerini daha sakin ve yapıcı diyaloglara bırakıyor. Dostlarınızla bir araya gelebilir, derin ve samimi sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Gelecek planlarınızda sezgilerinize güvenerek adım atmak için uygun bir gün.



İKİZLER BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve hedefler alanınızda netleşen konuların ardından, bugün önünüzü daha net görüyorsunuz. Üstleriniz veya aile büyükleriyle yapacağınız görüşmelerde uzlaşmacı ve empati dolu bir dil kullanmak, uzun süredir tıkalı olan kapıları açabilir.

YENGEÇ BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ufkunuzu genişletecek keyifli bir hafta sonu girişi! Eğitim, seyahat, felsefe veya hukuki süreçlerde sezgileriniz size rehberlik ediyor. Uzaktaki tanıdıklarınızdan alacağınız duygusal haberler içini ferahlatabilir; bakış açınızı tazeleyecek kitap veya filmlerle vakit geçirebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal konular ve duygusal bağlardaki krizler çözüme kavuşuyor. Bugün eşinizin/partnerinizin kaynakları veya ortak bütçeniz konusunda rahatlatıcı haberler alabilirsiniz. Mantık ile hislerinizi harmanlayarak doğru kararlar alabileceğiniz bir süreçtesiniz.

BAŞAK BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerinizde dünkü tutulmayla netleşen taşlar yerine oturuyor. Partnerinizle ya da yakın arkadaşınızla empati kurarak konuşmak, aradaki bağları her zamankinden daha güçlü kılacaktır. İlişkinize dair belirsizliklerin dağıldığı, huzurlu bir Cumartesi.

TERAZİ BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınız, bedeniniz ve günlük yaşam temponuz ön planda. Yorucu geçen haftanın ardından kendinize küçük şımartmalar hazırlayabilir, detoks veya hafif egzersizlerle bedeninizi dinlendirebilirsiniz. İş ortamınızdaki belirsizliklerin çözülmesi zihninizi rahatlatacak.

AKREP BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk, yaratıcılık ve hobilerinizde ilham dolu bir gün! Kalbinizin sesini dinleyerek duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Sevgilinizle romantik planlar yapabilir ya da sanatsal uğraşlarınızda hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak harika işler çıkarabilirsiniz.

YAY BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınızda huzur arayışının öne çıktığı bir hafta sonu. Yaşam alanınızda yapacağınız küçük düzenlemeler veya aile fertleriyle paylaşacağınız samimi anlar ruhunuza çok iyi gelecek. Geçmişten gelen bir konuyu tatlıya bağlamak için ideal bir zaman.

OĞLAK BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim trafiğinizin ve yakın çevre ilişkilerinizin oldukça yumuşak ve akıcı aktığı bir gün. Kardeşleriniz, kuzenleriniz veya yakın dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Zihninizdeki projeleri yazıya dökmek veya fikrinizi duygusal bir derinlikle sunmak için elverişli bir zaman.



KOVA BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal alandaki dalgalanmaların ardından bütçenizi ve özdeğerinizi sabitleyeceğiniz bir gün. Paranızı nerelere harcamanız gerektiği konusunda sezgisel olarak doğru kararlar alabilirsiniz. Kendinizi güvende hissettirecek somut adımlara odaklanın.

BALIK BURCU - 29 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU