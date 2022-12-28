29 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Aralık 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Aralık Çarşamba için günlük burç yorumları...

29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer ve iş hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk hayatınızda da sağlam ve kalıcı adımlar atabilirsiniz. Bugün 15:00’ten sonra; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Atak ve girişken olabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.



BOĞA BURCU - 29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Bugün 15:00’ten sonra; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Spor yapmak, harekete geçmek size iyi gelecektir. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili kalıç ve güçlü kararlar alabilirsiniz. Ayrıca sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.







YENGEÇ BURCU - 29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün evlilik, partner, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili kalıcı ve güçlü kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise şans sizden yana olacak. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatınızla ilgili güzel gelişmelerle maddi kaynaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizden yana olacak. Güzel bir gün dilerim.

-

BAŞAK BURCU -29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşk, çocuk, eğlence, tatil konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınız, cinsellik, sağlık, okültizm konularında ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.







TERAZİ BURCU -29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ev ve ailenizle ilgili güçlü ve kalıcı kararlar alabilirsiniz. Partner, evlilik, ortaklık konularında ise şanslı bir gündesiniz. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kardeşler, eğitim, seyahat, kardeşler konularında kalıcı ve güçlü kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ise bazı sorunlar olsa da korunuyorsunuz. Baş, göz, beyin bölgesi rahatsızlıklarına ise dikkat etmelisiniz. Güzel bir gün dilerim.

YAY BURCU - 29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün iş ve kariyer hayatınızda maddi kaynaklarınızı güçlendirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, eğlence konularında şanslı bir dönemdesiniz. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün etrafınıza karşı sert olabilirsiniz ama dediğiniz her kelime hayatınızda önemli olaylara sebep olabilir. Aile ve evinizle ilgili ise korunacaksınız, bazı tartışmalar olsa da güzel gelişmeler sizinle olacak. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün hastane, sağlık, gizli düşmanlar, spiritüel konular gündeminize gelebilir. Bu konularda dikkatli olmalısınız. Güçlü düşmanlara karşı tedbirli olmalısınız. Bilinçaltı çalışmaları bu süreci rahatlatacaktır. Yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşler, yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz ve bu konularda şans sizinle olacak. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -29 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyal çevrenizle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili sorunlarınız olsa da bir taraftan para girişlerinizin artacağı bir dönemdesiniz. Güzel bir gün dilerim.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...